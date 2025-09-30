Külföld :: 2025. szeptember 30. 17:26 ::

Sztrájkra készülnek a Lufthansa-pilóták

A Lufthansa német légitársaság pilótái munkabeszüntetésre készülnek a nyugdíjprogramok tervezett átalakítása miatt, miután a Vereinigung Cockpit (VC) szakszervezet tagjai túlnyomó többséggel megszavazták a sztrájkot.

A szavazásra jogosultak 90 százaléka vett részt a szavazáson, és a Lufthansa személyzete 88, a Lufthansa Cargo pilótái pedig 96 százalékos arányban támogatták a sztrájkot. Az érintett körülbelül 4 800 pilóta számára a vita középpontjában a cég nyugdíjrendszerének az átalakítása áll. Az eddigi tárgyalásokon nem született megállapodás, a Lufthansa vezetése pedig a szerinte "amúgy is nagyon jó" nyugdíjprogram finanszírozására nem lát további anyagi forrásokat.

A VC elnöke, Andreas Pinheiro hangsúlyozta, hogy a következő tárgyalást a tarifabizottság és a vezetőség közösen tartja majd, és a sztrájk időpontja még nem ismert. Azt is kiemelte, hogy a munkaadó hozzáállása fogja meghatározni a sztrájk intenzitását. A pilóták ellenzik a Lufthansa azon tervét is, hogy a rövid- és középtávú járatokat részben az alacsonyabb költségű fapados leányvállalatokhoz, mint a Discover és a City Airlines telepítsék át, mivel ezek jelentős bércsökkentéssel járó munkahelyeket hoznak létre.

A Lufthansa konszern hétfőn jelentette be, hogy világszerte mintegy 4 ezer munkahelyet kíván felszámolni 2030-ig, elsősorban a németországi adminisztratív területeken, a digitalizáció és a folyamatok racionalizálása révén.

Az intézkedés által fenyegetett munkavállalói szervezetek, például a Ver.di szakszervezet, elutasítják a tömeges elbocsátásokat, és a szövetségi kormány beavatkozását követelik az ágazat megmentése érdekében. A Lufthansa ígéri, hogy a munkahelyek megszüntetését szociálisan a lehető legkíméletesebb módon hajtják majd végre, nem töltve be automatikusan az elbocsátásokkal érintett pozíciókat, és kihasználva a természetes fluktuációt.

A cég továbbá központi irányítás alá vonja a különböző légitársaságait (Swiss, Austrian, Brussels Airlines), hogy költséghatékonyabbá és versenyképesebbé váljon, miközben az ügyfelek számára megőrizné az egyes márkák sajátosságait. Az átstrukturálás részeként a frankfurti irányítási munkahelyek egy része más nemzetközi Lufthansa-telephelyekre kerül át, ami a frankfurti központban aránytalan munkahelyvesztést eredményezhet.

A pénzügyi célok között szerepel az üzemi eredmény 8-10 százalékra növelése az árbevétel arányában, ami jobb teljesítményt jelentene az elmúlt évek 4,4 százalékos bevételarányos jövedelmezőségéhez képest. Az intézkedést a cég hosszú távú fenntarthatóságának biztosításával és a részvényesek számára vonzó osztalékpolitika fenntartásával indokolta.

Az európai vezető tőzsdéken visszafogott kereskedés közepette a Lufthansa részvényei jelentős, több mint hat százalékos árfolyamcsökkenést szenvedtek el a sztrájkveszély és a szervezeti átalakítások bejelentése után.

(MTI)