Újraindult a légiforgalom a müncheni repülőtéren

Újraindult a légiforgalom a müncheni repülőtéren szombat reggel, miután a járatok érkezését és indulását előző este, drónok észlelése miatt felfüggesztették.

A légikikötő szóvivője elmondta, a forgalmat szakaszosan indítják újra és esetleges késésekre figyelmeztetett, az utazókat pedig arra kérte, járataikról érdeklődjenek a légitársaságoknál.

A Németország második legnagyobbjának számító repülőtéren péntek este - immár második alkalommal - állt le a légiforgalom, miután két drónt észleltek a közelben.

Az intézkedés mintegy 6500 utazót érintett a repülőtér szerint.

Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak.

Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.

(MTI)