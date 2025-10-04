Újraindult a légiforgalom a müncheni repülőtéren szombat reggel, miután a járatok érkezését és indulását előző este, drónok észlelése miatt felfüggesztették.
A légikikötő szóvivője elmondta, a forgalmat szakaszosan indítják újra és esetleges késésekre figyelmeztetett, az utazókat pedig arra kérte, járataikról érdeklődjenek a légitársaságoknál.
A Németország második legnagyobbjának számító repülőtéren péntek este - immár második alkalommal - állt le a légiforgalom, miután két drónt észleltek a közelben.
Az intézkedés mintegy 6500 utazót érintett a repülőtér szerint.
Az európai légiközlekedésben az elmúlt hetekben többször alakult ki káosz, mert drónokat láttak.
Alexander Dobrindt német belügyminiszter pénteken ígéretet tett arra, hogy olyan törvényt nyújtanak be, amely megkönnyíti a rendőrség számára, hogy felkérje a hadsereget drónok lelövésére.
(MTI)
