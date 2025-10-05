Külföld :: 2025. október 5. 14:56 ::

Sok emberéletet követeltek az áradások és földcsuszamlások Nepálban és Indiában

Legkevesebb hatvan emberéletet követeltek az elmúlt két nap során Nepálra és India északkeleti részére lezúduló heves esőzések okozta árvizek és földcsuszamlások - derül ki a helyi hatóságok közléseiből.

Nepálban a pénteken kezdődött esőzésben legkevesebb negyvenhárman haltak meg, közöttük harmincheten egyedül Illam keleti járásban - közölte Santi Mahat, az országos katasztrófaelhárítási hivatal szóvivője.

Tizenkét ember megsérült, öten eltűntek.

Az árvizek utakat tettek járhatatlanná, egyes övezeteket nagyon nehéz megközelíteni. A mentők kénytelenek gyalog közlekedni Szunita Nepal, az Illam járási közigazgatás egyik vezetője szerint.

A fővárosban, Katmanduban a nagy csapadékmennyiség miatt kiléptek a medrükből a folyók, elárasztva a környéket. A lakosság kimenekítésére hajókat és helikoptereket vezényeltek a térségbe.

A fölcsuszamlások is utakat zártak el és megzavarták a légiforgalmat is.

Susila Karki, a szeptemberi zavargások után hivatalba lépett ügyvivő miniszterelnök biztosította a polgárokat, hogy a hivatalos szervek minden segítséget megadnak a bajbajutottaknak.

A határ másik oldalán, az indiai Dardzsiling térségében szintén heves esőzések pusztítottak. Hars C. Sringla helyi parlamenti képviselő szerint a természeti csapásnak legkevesebb harminc halálos áldozata van.

A képviselő szerint a Kelet-Bengál állambeli térségben számos magashegyi övezetet zárt el az ár a külvilágtól, utakat rombolt le, legkevesebb két hidat elsöpört.

Narendra Modi indiai miniszterelnök részvétet fejezte ki az áldozatoknak, és minden lehetséges segítséget megígért az újdelhi kormányzat nevében.

Ezek a jelenségek gyakoriak Délkelet-Ázsiában a monszunévszak idején, június és szeptember között, de a tudósok szerint súlyosbítja őket az általános éghajlatváltozás.

A katmandui székhelyű, a Hindukus fenntartható fejlődéséért létrehozott nemzetközi központ (ICIMOD) már júniusban figyelmeztetett, hogy az idei monszunévszakban megnő a katasztrófaveszély.

"A megemelkedett hőmérséklet és a szélsőséges esőzések növelik az árvizek, földcsuszamlások és törmelékfolyások okozta szerencsétlenségek kockázatát" - vélték a szakértők.

(MTI)