Külföld :: 2025. október 7. 07:37 ::

Trump a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetheti

Donald Trump készen áll a belső zendülésre vonatkozó törvényt is hatályba léptetni, amennyiben egyes városok biztonsági helyzete indokolja - az amerikai elnök erről hétfőn beszélt a Fehér Házban.

Az elnök a Chicagóban és Portlandben folytatódó heves tüntetések kapcsán feltett kérdésre kifejtette, hogy nem véletlenül létezik az országon belüli felkelések esetén kidolgozott jogszabály. "Ha életbe kell léptetnem, akkor megteszem. Amennyiben embereket ölnek meg, és bíróságok akadályoznak bennünket, vagy kormányzók, illetve polgármesterek" - fogalmazott, majd hozzátette, hogy a zavargásoknak súlyos következményei lesznek. Egyben céljának nevezte, hogy biztosítsa az amerikai városok biztonságát.

Az Egyesült Államokban 1807-ben fogadták el azt a törvényt, ami az országon belüli felkelés esetén léptethető életbe (Insurrection Act). A jogszabály felhatalmazza az elnököt arra, hogy a hadsereget vesse be zendülés elfojtására, amennyiben az adott állam erre képtelen, vagy megtagadja a szövetségi törvények végrehajtását.

Illinois állam és Chicago demokrata vezetése szerint nem a tüntetések, hanem a szövetségi kormány hatóságainak fellépése okoz "háborús állapotokat".

Illinois és Chicago hétfőn bírósághoz fordult, és azt akarja elérni, hogy megállítsák a Trump-adminisztráció döntését, amivel háromszáz nemzeti gárdistát mozgósítanának Chicago rendjének fenntartására, illetve a szövetségi bevándorlási hatóság tagjainak és létesítményeinek védelmére. A bírósági kereset szövege szerint a "törekvések Trump rég meghirdetett Chicago és Illinois elleni háborújában törvénytelenek és veszélyesek".

Szintén hétfőn a szövetségi ügyészség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen, aki 10 ezer dollárt ajánlott fel a bevándorlási hatóság egyik Chicago környékén tevékenykedő magas rangú tisztségviselőjének meggyilkolásáért. Juan Espinoza Martinez a vád szerint tagja az egyik Chicago környékén működő bandának, az ellene felhozott vád bérgyilkosságra való felbujtás. A férfit hétfőn őrizetbe vették, börtönben várja első bírósági meghallgatását.

(MTI)