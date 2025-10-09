Külföld :: 2025. október 9. 16:04 ::

Csúnyán megvertek két lengyel határőrt Grúziában

A Lengyelországból kitoloncolt külföldieket Georgiába szállító lengyel határőrök egy csoportját támadták meg Tbilisziben, két tisztviselőt súlyos sérülésekkel kórházba szállítottak - erősítette meg csütörtökön Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter.

Korábban Andrzej Juzwiak, a lengyel határőrség főparancsnokságának szóvivője a PAP hírügynökséggel közölte: a támadás szerda történt, miután a határőrök az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségével (Frontex) együttműködve megvalósítottak egy kitoloncolási akciót.

A vasrudakkal és késekkel elkövetett támadás során a lengyel határőrök közül ketten komoly fejsérülést szenvedtek, kórházba szállították őket műtétre - mondta el Juzwiak.

Marcin Kierwinski lengyel belügyminiszter csütörtök délutáni sajtóértekezletén elmondta: a támadók Tbiliszi lakosai voltak, és a helyi hatóságok már őrizetbe vették őket. Az incidensre akkor került sor, amikor a határőrök "a misszió befejezése után a városba indultak" - közölte a miniszter. Hozzátette: a misszió keretében 19 külföldit - 10 georgiai állampolgárt és 9 palesztint - deportáltak Lengyelországból.

A lengyel határőrség szerdán közölte, hogy a 10 kitoloncolt georgiai közül kilencen különféle típusú bűntetteket követett el Lengyelországban. A palesztinok pedig nem rendelkeztek a lengyelországi tartózkodásra jogosító iratokkal, és törvénytelenül lépték át a fehérorosz-lengyel határt.

A határőrség szerdai közleménye szerint az év eleje óta több mint 7 ezer külföldit utasítottak ki Lengyelországból. A deportálási akciókat a lengyel határőrség és a Frontex március óta folytatja, a szerdai, Georgiába történő szállítás a 11. volt az eddigiek közül.

(MTI)