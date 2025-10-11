Külföld :: 2025. október 11. 06:49 ::

A tálibok szerint Pakisztán megsértette Afganisztán légterét, és civil területet bombázott

Pakisztán megsértette Afganisztán légterét, és a levegőből csapást mért egy határ menti piacra, ahol civilek tartózkodtak - közölte Afganisztán tálib kormányzata.

A közlemény szerint a pakisztáni légierő a főváros, Kabul légterére is behatolt.

"Ez példátlan, agresszív és provokatív lépés, (...) határozottan elítéljük Afganisztán légterének megsértését, és fenntartjuk jogunkat a területünk megvédésére" - áll a tálib védelmi minisztérium közleményében.

A tálib vezetés közlése szerint a támadást a Durand-vonal mellett hajtották végre. Ez a nagyjából 2640 kilométer hosszú határvonal régóta vita tárgyát képezi a két ország között, és Afganisztán időről időre területi követelésekkel lép fel Pakisztánnal szemben.

A dpa német hírügynökség a pakisztáni hírszerzéstől úgy értesült, hogy Kabulban a Tehrík-i-Talibán Pakistan (TTP) nevű pakisztáni terrorszervezet vezetője, Nór Váli Mehszúd volt a dróntámadás célpontja, és Mehszúd autóját találat is érte. A pakisztáni hadsereg szóvivője, Ahmed Saríf Csaudri ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy tudomásul vették a témára vonatkozó sajtójelentéseket, de nem erősítette meg a támadás tényét. Kijelentette ugyanakkor, hogy Afganisztán "a terrorizmus egyik műveleti bázisa". Hozzátette, hogy továbbra is "megteszik a szükséges intézkedéseket a pakisztáni nép életének és tulajdonának védelmében".

(MTI)