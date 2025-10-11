Külföld :: 2025. október 11. 20:51 ::

Az újból kinevezett francia miniszterelnök együttműködésre szólította fel a pártokat

Sébastien Lecornu újból kinevezett francia miniszterelnök felszólította szombaton a pártokat, hogy működjenek együtt, és vessenek véget az elmúlt napok "szánalmas bohózatának".

Lecornu bírálta az országot megbénító politikai patthelyzetet. "Nevetséges az a kép, amelyet az egész politikai elit az elmúlt napokban mutatott" - mondta. A miniszterelnök arra szólította fel a pártokat, hogy küzdjék le nézeteltéréseiket, és az év végéig fogadják el a költségvetést, amely kulcsfontosságú lépés Franciaország növekvő költségvetési hiányának kordában tartásához. "Meglátásom szerint eléggé világos küldetésem van, és a politikai erők vagy segítenek nekem, és együtt dolgozunk a megvalósításán, vagy nem" - szögezte le. Hozzátette: a tét az, hogy lesz-e Franciaországnak december 31-én állami és társadalombiztosítási költségvetése.

A vitatott nyugdíjreform esetleges felfüggesztésével kapcsolatban Lecornu kijelentette, hogy "minden vita lehetséges, amennyiben reális", jelezve, kész rugalmasságot tanúsítani a kérdésben. A szocialisták a kormány támogatásának feltételéül szabták ugyanis a nyugdíjreform visszavonását.

A miniszterelnöknek hétfőig kell beterjesztenie a költségvetési javaslatot, előbb a kabinetnek, majd ugyanazon a napon a parlamentnek. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb addigra ki kell nevezni a pénzügyért, a költségvetésért és a társadalombiztosításért felelős minisztereket.

Sem az elnöki hivatal, sem Lecornu irodája nem adott azonnali tájékoztatást arról, mikor nevezheti ki a kormányát, illetve kik lehetnek benne.

Lecornu nem árult el részleteket a költségvetési tervezetről sem, de nemrég azt mondta, hogy a hiányt a jövő évre a gazdasági teljesítmény 4,7-5 százalékára kell csökkenteni, ami nagyobb, mint az elődje által kitűzött 4,6 százalék. Az idei évre elemzők 5,4 százalékos hiányt jeleztek előre.

(MTI)