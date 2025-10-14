Külföld :: 2025. október 14. 06:58 ::

A német nagykereskedelmi árak éves és havi összevetésben is emelkedtek szeptemberben

Németországban havi és éves szinten is nőttek a nagykereskedelmi árak szeptemberben a német szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis adatai alapján.

Szeptemberben a német nagykereskedelmi árak éves szinten 1,2 százalékkal, hat hónapja a leggyorsabb ütemben nőttek, miután egy hónappal korábban, augusztusban 0,7 százalékkal emelkedtek.

Szeptemberben már a tizedik egymást követő hónapban nőttek éves összevetésben a nagykereskedelmi árak Németországban.

A Destatis közleménye szerint szeptemberben a nagykereskedelmi árak éves szintű növekedéséhez főként az járult hozzá, hogy az élelmiszerek, italok és dohánytermékek nagykereskedelmi ára átlagosan 4,2 százalékkal emelkedett éves összevetésben.

A kávé, a tea, a kakaó és a fűszerek nagykereskedelmi ára jelentősen, 22,2 százalékkal nőtt, emellett a cukor, az édességek és a pékáruk 14,3 százalékkal, a tej, a tejtermékek, a tojás, valamint az étkezési zsírok és olajok pedig 5,6 százalékkal drágultak egy év alatt.

A vas kivételével az ércek, fémek és az azokból készült fékész termékek ára 23,5 százalékkal nőtt éves bázison az év kilencedik hónapjában.

Szeptemberben havi szinten, az elemzői várakozásokkal összhangban, 0,2 százalékkal emelkedtek a nagykereskedelmi árak, miután augusztusban 0,6 százalékos csökkenést regisztráltak.

(MTI)