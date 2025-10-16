Külföld :: 2025. október 16. 13:54 ::

A görög parlament a tiltakozások ellenére elfogadta a munkaügyi reformot

A görög parlament csütörtökön jóváhagyta a kormány munkaügyi reformtervezetét, amely lehetővé teszi a munkaidő meghosszabbítását a magánszektorban. A törvényjavaslat ellen tiltakozók szerint az intézkedés aláássa a munkavállalók jogait a növekvő megélhetési költségek és az alacsony bérek közepette.

A kormány szerint a törvényjavaslat célja a munkaerőpiac rugalmasabbá és hatékonyabbá tétele: a jogszabály egyfelől lehetővé teszi, hogy a munkáltatók évente legfeljebb 37 napon át napi akár 13 órás munkanapot is előírhassanak a jelenlegi nyolc helyett, ugyanakkor azt is kimondja, hogy a munkavállalókat nem érheti hátrány, és nem bocsáthatják el őket, amennyiben megtagadják a túlórázást.

A törvényjavaslat a rövid távú foglalkoztatások terén nagyobb rugalmasságot biztosít, és lehetővé teszi, hogy a munkavállalók egész évben heti négy napot dolgozzanak, amennyiben erről előzetesen megállapodnak munkáltatójukkal.

Az ellenzéki pártok szerint a reform elavult, és éles ellentétben áll a görög társadalom elvárásaival.

A munkavállalói szakszervezetek - amely két országos sztrájkot is szerveztek októberben - szerint a reform gyengíti a munkavállalók tárgyalási pozícióját, mivel az országban gyakori a bejelentés nélküli foglalkoztatás, és az átlagbérek még mindig elmaradnak az uniós átlagtól.

(MTI)