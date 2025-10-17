Külföld :: 2025. október 17. 13:50 ::

Öngyilkos merénylet történt Pakisztán Afganisztánnal közös határánál, több katona meghalt

Hét katona meghalt, tizenhárman pedig megsebesültek az északnyugat-pakisztáni, Afganisztánnal szomszédos Hajbar-Pahtunkva tartomány egyik támaszpontján elkövetett öngyilkos merényletben - közölték biztonsági források.

A tájékoztatás szerint az egyik elkövető robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott a bázisul szolgáló erődítmény egyik falának. Két társát, akik megpróbáltak behatolni a táborba, agyonlőtték. Irfán Ali, a helyi rendőrség egyik munkatársa azt mondta, az incidens a tartomány Mír Ali nevű városánál történt, a robbanás pedig megrongált egy házat is a bázis mellett.

Pakisztán régóta azzal vádolja a 2021-ben ismét hatalomra került afganisztáni tálibokat, hogy menedéket nyújtanak a pakisztáni területen merényeteket végrehajtó Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

A két ország között a múlt héten nyílt harcok robbantak ki, a pakisztáni és az afgán erők többször összecsaptak a határ menti régiókban, a konfliktusban többen - köztük civilek - meghaltak.

A felek végül szerdán ideiglenes tűzszünetben állapodtak meg, amely helyi idő szerint péntek délután jár le.

Sehbaz Sarif pakisztáni miniszterelnök csütörtökön azt mondta, Pakisztán "megtorlást hajtott végre", és kész a konfliktust immár a tárgyalóasztalnál rendezni.

Pakisztáni sajtóforrások szerint Katar a feleknek azt ajánlotta, hogy Dohában tartsanak tárgyalásokat, a hírt azonban egyelőre sem Kabul, sem Iszlámábád nem erősítette meg.

(MTI)