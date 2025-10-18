Külföld :: 2025. október 18. 22:32 ::

"Nincsenek királyok" - több amerikai nagyvárosban is Trump ellen tüntettek

Donald Trump elnök és politikája elleni tiltakozásul összehangolt tüntetéseket tartottak az Egyesült Államok számos nagyvárosában szombaton.

A "Nincsenek királyok" ("No Kings") címen meghirdetett tiltakozásokon egyebek közt az elnök illegális bevándorlókkal szembeni intézkedéseit bírálták, a kormányzási stílusát pedig "diktatúrához" hasonlították.

Az első becslések szerint több tízezren gyűltek össze New York belvárosában és Washington központi részén, a National Mall területén. A főváros elővárosaiban, a belvárosba vezető sugárutak mentén is több helyen szerveztek helyi megmozdulásokat. A résztvevők "No Kings" feliratú, valamint demokráciát támogató és antifasiszta üzeneteket tartalmazó táblákkal vonultak fel. A Demokrata Párt egyik fellegvárának tartott Kaliforniában is több helyen szerveztek tiltakozásokat.

A megmozdulásokhoz csatlakozott több vezető demokrata politikus, köztük Chuck Schumer, a Kongresszus felsőházának vezető demokrata szenátora, valamint a szélsőbaloldalhoz sorolt, demokratákhoz közel álló független szenátor, Bernie Sanders.

Mike Johnson, a Kongresszus alsóházának republikánus elnöke Amerika-ellenes megmozdulásnak minősítette a tüntetéseket, és úgy vélte, hogy a résztvevő szervezetek listáján számos antikapitalista, marxizmust támogató található, valamint a terrorszervezetnek minősített Antifa-mozgalomhoz közelálló személyek voltak jelen.

Előzetesen Egyesült Államokszerte több mint 2000 helyszínre jelentettek be tiltakozásokat aktivisták és civil szervezetek.

Donald Trump januári hivatalba lépése óta az amerikai baloldal harmadik alkalommal szervezett összehangolt országos akciónapot a republikánusok vezette kormányzat ellen.

(MTI)