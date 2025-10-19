Külföld :: 2025. október 19. 19:45 ::

Trump: az Egyesült Államok leállít minden segítségnyújtást Kolumbia számára a folytatódó kábítószer-előállítás miatt

Az Egyesült Államok leállít minden segítségnyújtást Kolumbia számára a folytatódó kábítószer-előállítás miatt - közölte Donald Trump elnök vasárnap.

Az amerikai elnök Truth Social közösségi oldalán megjelent bejegyzésében Gustavo Pedro kolumbiai államfőt "illegális kábítószerfőnöknek" nevezte, és őt tette felelőssé a dél-amerikai országban továbbra is széles körben végzett drogelőállítás miatt.

"Kolumbiában ez vált messze a legnagyobb üzletággá, és Petro semmit nem tesz a megállítására az Amerikai Egyesült Államokból érkező nagy kifizetések és támogatások ellenére" - fogalmazott Donald Trump, és felszólította Gustavo Petrót, hogy intézkedjen, ellenkező esetben az Egyesült Államok beavatkozhat, "és azt nem fogja szépen elvégezni".

"A mai naptól ezek a kifizetések és minden más formájú fizetség, illetve támogatás, nem lesznek elérhetőek Kolumbia számára" - olvasható az elnöki közleményben, amely szerint a kolumbiai kábítószer-termelés egyik fő célpontja az Egyesült Államok, ahol az eladott drog "halált, pusztítást és káoszt" okoz.

Donald Trump szombaton ugyancsak közösségi oldalán azt jelentette be, hogy az amerikai hadsereg az Egyesült Államoktól délebbre fekvő tengeri térségben feltételezett kábítószercsempész tengeralattjárót semmisített meg.

Az amerikai elnök azt is közölte, hogy a jármű személyzete közül két túlélőt származási országába, Ecuadorba és Kolumbiába juttatnak el büntetőeljárás érdekében.

Az amerikai hadsereg szeptember eleje óta több katonai támadást hajtott végre főként Venezuelából kifutott, feltételezhetően kábítószert csempésző hajók ellen.

Donald Trump a héten bejelentette, hogy a Központi Hírszerző Ügynökséget (CIA) felhatalmazta, hogy Venezuela területére lépjen és műveletet kezdjen a kábítószer-kereskedelem elleni fellépés keretében.

(MTI)