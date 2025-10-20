Külföld :: 2025. október 20. 11:26 ::

Dacian Fall fedőnevű NATO-hadgyakorlatot tartanak Erdélyben és Romániában

Több mint 5000 szövetséges katona és 1200 harci jármű részvételével megkezdődik hétfőn Romániában és Bulgáriában a NATO Dacian Fall 2025 (DAFA 25) fedőnevű hadgyakorlata - közölte a román hadsereg vezérkara.

A védelmi szövetség Romániában működő Délkelet-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnoksága (HQ MND-SE) által szervezett, november 13-ig tartó műveletekben tíz szövetséges ország, Belgium, Bulgária, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Észak-Macedónia, Lengyelország, Portugália, Románia és Spanyolország vesz részt.

A Románia és Bulgária területén zajló DAFA 25 során több erdélyi, bánsági, moldvai és dobrudzsai lőtér és kiképzőközpont - Nagysink, Smardan, Capu Midia, Babadag, Bogata, Gyulafehérvár, Hanu Conachi, Temesgyarmat, Kercisora, illetve a bulgáriai Novo Szelo kiképzőterület fogadja a szövetséges katonákat.

A gyakorlat keretében a francia hadsereg 7. páncélosdandárjának 2400 katonája érkezik Romániába, Bulgáriában pedig a NATO olasz parancsnokság alatt álló harccsoportja csatlakozik a DAFA 25-höz.

A román vezérkari közlemény szerint a Dacian Fall 2025-re érkező külföldi csapatok hétfőn, Magyarország felől lépik át a román határt Kürtösnél.

A Romániában megrendezett NATO-hadgyakorlatok - a DAFA 25-öt is beleértve - védelmi jellegűek, és az ország nemzetközi kötelezettségeinek teljes tiszteletben tartásával zajlanak - szögezte le a román hadsereg vezérkara.

(MTI nyomán)