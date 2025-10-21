Külföld, Háború :: 2025. október 21. 15:11 ::

Tusk: szabotázsakciók előkészítésével gyanúsítottakat vettek őrizetbe Lengyelországban

Szabotázsakciók előkészítése miatt nyolc gyanúsítottat vett őrizetbe az utóbbi napokban a lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) - közölte Donald Tusk lengyel kormányfő kedden az X-en.

Az őrizetbe vételekre országszerte több helyen került sor az ABW és más szolgálatok együttműködésében, az ügyben további operatív intézkedések vannak folyamatban - írta Tusk.

Tomasz Siemoniak, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter később az X-en kifejtette: az ügy katonai létesítmények és a stratégiai infrastruktúra elemeinek felderítését, szabotázsakciók végrehajtásához szükséges eszközök előkészítését és támadások "közvetlen megvalósítását" érinti.

Marcin Kierwinski belügyminiszter a Radio Zet kereskedelmi csatornának nyilatkozva elmondta: "Fel kell készülni egyre több ilyen típusú incidensre", több hónapja érzékelhető a stratégiai infrastruktúra iránti "erőteljesebb érdeklődés" Lengyelországban, az illetékes szervek azonban "folyamatosan semlegesítik ezeket a fenyegetéseket".

Jacek Dobrzynski, a titkosszolgálatok felügyeletéért felelős miniszter szóvivője kedd délelőtti sajtóértekezletén arról számolt be, hogy a Tusk által említett nyolc gyanúsított közül kettőt a kelet-lengyelországi Biala Podlaska városában, kettőt pedig a sziléziai vajdaság területén fogtak el a katonai infrastruktúra feltételezett felderítése miatt. Egy személyt a Balti-tengermelléken vettek őrizetbe gyújtogatás gyanújával.

További három gyanúsított ukrán állampolgár, közülük egyet Lengyelország, kettőt pedig Románia területén fogtak el - közölte Dobrzynski.

A lengyel államügyészség keddi közleménye szerint a három ukrán állampolgár egyike, a Varsó közelében élő 21 éves Danilo H. és két, Romániában őrizetbe vett társa az orosz titkosszolgálatok megrendelésére robbanókészülékeket és vegyi anyagokat tartalmazó küldeményeket készített elő. Az Ukrajnába továbbítandó küldemények a terv szerint szállítás közben robbantak volna fel, de a román hatóságok időben lefoglalták őket. Ezeknek a szabotázsakcióknak célja "az Ukrajnát támogató európai uniós államok destabilizálása és a lakosság megfélemlítése volt" - áll az ügyészségi közleményben.

Danilo H.-t Lengyelországban a külföldi hírszerzés javára folytatott tevékenységgel és terrorista jellegű szabotázsakciók előkészítésével gyanúsították meg, és három hónapos előzetes letartóztatásba helyezték. A romániai bíróság pedig jóváhagyta két feltételezett bűntársának 30 napos letartóztatását - közölte a lengyel államügyészség.

(MTI)