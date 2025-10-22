Külföld :: 2025. október 22. 12:27 ::

A szerbiai parlament előtt lövöldözött egy férfi

Elfogott a szerbiai rendőrség egy férfit, aki a gyanú szerint a belgrádi parlament épülete előtt lőtt rá egy másik férfira szerdán.

A belgrádi mentőszolgálat megerősítette, hogy egy sebesült embert kórházba szállítottak.

A lövöldözés előtt a parlament épülete előtt hónapok óta álló sátortábor egy része kigyulladt, a tűzoltók azonban rövid idő alatt eloltották a tüzet. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint nem sokkal délelőtt 10 óra után érkezett a riasztás, hogy a táborban felrobbant egy gázpalack.

A parlament ülését nem szakították meg.

(MTI)