Külföld :: 2025. október 28. 20:55 ::

Moszkvában tárgyal a szíriai védelmi miniszter

Távlatosnak nevezte Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter kedden Moszkvában az orosz-szíriai politikai és katonai kapcsolatokat a szíriai hivatali partnerével, Mahraf Abu Kaszra tábornokkal tartott tárgyalásokon.

Belouszov szerint a tárgyalások ténye annak bizonyítéka, hogy a két ország politikai vezetői és védelmi minisztériumi közötti kapcsolatok tartalmasak, gyümölcsözők, és nagy perspektívával rendelkeznek. Mint mondta, a két elnök októberi találkozója további lendületet adott a két ország katonai vezetése közötti kapcsolatok átfogó fejlesztésének.

A Szíriai Arab Köztársaság átmeneti kormányának védelmi minisztere köszönetet mondott az Oroszországi Föderáció vezetésének az általa vezetett delegáció moszkvai programjának megszervezéséért. A kétoldalú együttműködést nagyon fontosként, a kapcsolatokat fejlődőként jellemezte.

A szíriai SANA hírügynökség közölte, hogy Damaszkuszból szíriai külügyminisztériumi delegáció utazik Moszkvába, hogy helyreállítsa a szíriai nagykövetség teljes körű működését, beleértve a konzuli szolgáltatások nyújtását is.

Vlagyimir Putyin orosz elnök október 15-én fogadta a Kremlben Ahmed as-Saraát, Szíria ideiglenes államfőjét, akinek vezetése alatt megdöntötték az előző elnök, a Moszkvával szövetséges Bassár el-Aszad hatalmát, aki Oroszországban kapott menedéket.

Oroszországnak egy légi és egy haditengerészeti bázisa működik Szíriában.

(MTI)