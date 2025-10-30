Külföld, Migránsbűnözés :: 2025. október 30. 22:44 ::

Pszichiátriai intézetbe kerül az aschaffenburgi gyerekgyilkos afgán

Büntetőjogilag nem vonható felelősségre, így pszichiátriai intézetbe kerül az az afgán férfi, aki januárban késsel támadt egy gyermekcsoportra a németországi Aschaffenburgban, és két embert megölt - döntött az ügyben illetékes aschaffenburgi törvényszék csütörtökön.

A 28 éves afgán menedékkérő január 22-én egy mintegy 30 centiméteres konyhakéssel támadt meg egy óvodáscsoportot egy aschaffenburgi parkban. A támadásban egy kétéves marokkói kisfiú és a gyerekek segítségére siető 41 éves német férfi életét vesztette. További két ember - egy szíriai kislány és egy 73 éves német férfi - megsebesült, de túlélték az incidenst.

A férfi a bűncselekményeket ügyvédjén keresztül elismerte, de a bíróság megállapította, hogy paranoid skizofréniában szenved, és a támadás idején nem volt beszámítható. Az igazságügyi szakértők szerint hangokat hallott, és ezek hatására követte el a támadást.

A vádlott ellen gyilkosság, emberölés, valamint többrendbeli testi sértés és fenyegetés miatt indult eljárás, de mentális állapota miatt pszichiátriai intézetbe utalták kezelésre.

(MTI)