Külföld :: 2025. október 31. 20:05 ::

Királyi történész: András herceg négy nap alatt 40 prostituáltat rendelt magának

Andrew Mountbatten Windsor, korábbi András herceg kereskedelmi küldöttként visszaélésekkel és botrányos magánéletével vonta magára a figyelmet – állítja Andrew Lownie királyi történész. Lownie szerint András 2001-ben Thaiföldön négy nap alatt 40 prostituáltat hozatott a szállodájába, miközben üzleti érdekeit is előmozdította. A Buckingham-palota hivatalos eljárást indított címének visszavonására, és a királyi rezidencia elhagyására szólította fel. A történész szerint a családnak végre szembe kellene néznie a tetteivel, és senki nem állhat a törvény felett, még a királyi családból sem.

András hercegnek (aki mára már nem herceg, csak Andrew Mountbatten Windsor) „nincsenek erkölcsi határai”, és kereskedelmi küldötti szerepét arra használta, hogy saját zsebére dolgozzon és nőket hajszoljon – nyilatkozta Andrew Lownie királyi történész a Daily Mail új podcastjában. A Deep Dive: A York-ház bukása című műsorban Lownie azt állította, hogy a címétől megfosztott herceg 2001-es thaiföldi, adófizetők által finanszírozott útja során négy nap alatt 40 prostituáltat hozatott ötcsillagos szállodájába.

Lownie az Entitled: A York-ház felemelkedése és bukása című, nem hivatalos életrajz szerzője, amely Andrew Mountbatten-Windsor drámai bukását tárgyalja. A történész Sarah Vine házigazdának elmondta, hogy Károly herceg már 2001-ben figyelmeztetett: András ne kapja meg a kereskedelmi küldött szerepét, mert csak „nőket hajszolna és golfozna”. Lownie szerint azonban a miniszterelnök, Tony Blair és szövetségese, Peter Mandelson felülbírálta ezt a javaslatot. Ekkor Andrew, aki állítólag „életközepi válságon” ment keresztül, sorozatos adófizetői finanszírozású utakat tett, amelyek valójában nyaralásként szolgáltak.

– 2001-ben András 41 éves volt, életközepi válságát élte, és rengeteg nőt kezdett hajszolni. Küldötti szerepét ürügyként használta ezekre az utakra. Mindig két hét »énidőt« iktatott be, így az adófizetők fizették a nyaralását, miközben ő saját dolgait intézte – mondta Lownie.

A történész szerint az egyik leghírhedtebb utazás úticélja Thaiföld volt, a király születésnapja alkalmából. Andrew a hivatalos rezidencia helyett ötcsillagos szállodában szállt meg, ahol diplomaták és mások segítségével négy nap alatt 40 prostituáltat hozatott a szállodába. Lownie szerint az állítás több forrás által is megerősítést nyert, köztük egy Reuters-tudósító és a thaiföldi királyi család egyik tagja által.

A Buckingham-palota tegnap bejelentette, hogy Károly király hivatalos eljárást indított András herceg hercegi címének visszavonására, valamint felszólította őt a királyi család rezidenciájának elhagyására. Lownie hangsúlyozta, hogy András kereskedelmi küldöttként nemcsak botrányos magánélete miatt volt problémás, hanem azért is, mert tisztségét saját üzleti érdekeinek előmozdítására használta.

– András listát küldött arról, kikkel szeretne találkozni saját üzleti érdekei vagy üzleti partnerének, David Rowlandsnak az érdekében. Például segített Rowlandsnak bankszámlaengedélyt szerezni a Közel-Keleten, és egy találkozót szervezett Kínában, hogy Rowlands ott üzletelni tudjon – mondta a történész.

„András nyilvánvalóan megbotránkoztatja az egész intézményt, és aláássa a család többi tagjának munkáját. Ha akkoriban a megfelelő ellenőrzés megtörtént volna, sok probléma elkerülhető lett volna. A család nagy tiszteletet szerezhetne azzal, ha végre szembenézne a tényekkel: ha büntetőeljárásra kerül sor, álljon elébe, és ha kell, küldjék börtönbe. A törvény mindenkire vonatkozik, még a királyi család tagjaira is” – tette hozzá.

Lownie kifejtette, hogy ő maga monarchista, és szeretné, ha a monarchia megmaradna, de nem támogatja, hogy a „korrupt és lázadó királyi családtagok” mentesüljenek a következmények alól.

(Index)