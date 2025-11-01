Külföld :: 2025. november 1. 22:07 ::

Egy őrizetes megerőszakolasával vádolnak két francia rendőrt

Eljárás indult szombaton egy francia rendőr ellen, akit egy őrizetes azzal vádolt meg, hogy megerőszakolta. Este egy második rendőr ellen is vádat emeltek ugyanabban az ügyben.

A két nappal ezelőtt őrizetbe vett rendőröket hivatali hatalmával visszaélő személy által elkövetett súlyos nemi erőszakkal vádolta meg az Párizshoz közeli Bobigny ügyészsége, amely a kihallgatást követően indítványozta az előzetes letartóztatásba helyezést - közölte az egyik rendőr ügyvédje, Xavier Nogueras.

Egy fiatal nő szerda délután tett feljelentést, amelyben azt állította, hogy előző éjszaka "nemi erőszak áldozata volt, amelyet a bobigny-i bírósági őrizet két tisztségviselője követett el ellene" - jelentette be Eric Mathais, Bobigny ügyésze közleményében.

A két rendőrt csütörtökön vették őrizetbe.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a két tisztségviselő elismerte, hogy szexuális kapcsolata volt a nővel, de azt állították, hogy az a nő beleegyezésével történt.

A sértett szerdára virradó éjjel a "bobigny-i ügyészségen volt őrizetben, mert szülőként nem teljesítette törvényes kötelezettségeit, ami veszélyeztette gyermeke egészségét, biztonságát, erkölcsét vagy nevelését" - írta a helyi ügyész, akitől az ügy kivizsgálását azóta átvette a párizsi ügyészség.

"Ha ezek a cselekmények igaznak bizonyulnak, akkor rendkívül súlyosak és elfogadhatatlanok" - mondta csütörtökön Laurent Nunez belügyminiszter az AFP hírügynökségnek adott nyilatkozatában. "Kértem, hogy minden részletre derüljön fény az üggyel kapcsolatban, hogy megérthessük, miként történhetett meg ez" - tette hozzá. A rendőrség felügyeleti szerve (IGPN) folytatja le a nyomozást a két rendőr ügyében.

(MTI)