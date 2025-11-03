Külföld :: 2025. november 3. 13:53 ::

Felmérés: a lengyelek relatív többsége ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását

A Rzeczpospolita című napilap megbízásából készült új, az IBRiS közvélemény-kutató felmérése szerint a lengyelek több mint 40 százaléka ellenzi a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, ami jelentős változást jelez a közvéleményben az elmúlt hat hónapban.

A hétfőn közzétett felmérés szerint a válaszadók 39,2 százaléka támogatja a kötelező szolgálat visszaállítását, míg 45,5 százalékuk ellenzi, 15,3 százalék pedig nem tudott dönteni a kérdésben. Márciusban még a lengyelek 55 százaléka támogatta a sorozás visszaállítását - írta az újság.

A legújabb közvélemény-kutatás azt is megállapította, hogy a kötelező szolgálat ellenzése a nem szavazók, a nők, a harmincas éveikben járók és a Z generáció (az 1995-2012 között születettek), vagyis éppen azoknak a csoportoknak a körében a legerősebb, amelyeket a sorozás visszaállítása valószínűleg közvetlenül érintene.

(MTI)