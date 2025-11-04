Külföld :: 2025. november 4. 06:55 ::

Horvát belügyminiszter: az év első tíz hónapjában 52 százalékkal csökkent a határsértések száma

Az idei év első tíz hónapjában 52 százalékkal csökkent az illegális határátlépések száma Horvátországban - közölte Davor Bozinovic horvát belügyminiszter, miután Joachim Herrmann bajor belügyminiszterrel közösen felkereste a cetingradi határrendészeti állomást, és terepszemlét tartott a Bosznia-Hercegovinával közös határszakaszon, Buhac térségében.

Bozinovic elmondta: a megbeszélés megerősítette a két ország rendőrsége közötti magas szintű együttműködést és kölcsönös támogatást.

"Hasonló kihívásokkal nézünk szembe, csak más formában" - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve, hogy Horvátország védi az Európai Unió (EU) egyik leghosszabb külső határát.

Kiemelte: a határ védelmét a rendőrség minden egysége különféle technikai eszközökkel látja el. "Helyhez kötött és mobilkamerákat használunk, amelyek akár húsz kilométerre is belátnak a szomszédos országok területére. Csak a cetingradi szakaszon mintegy kétszáz kamera működik" - mondta Bozinovic.

Hangsúlyozta: a cél az, hogy a rendőrség időben észlelje a mozgásokat, és megelőzze az illegális belépéseket. "Tovább fejlesztjük a felszerelést és a kiképzést. Kitartunk a határok védelme mellett, mert ez nemcsak Horvátország, hanem az egész EU érdeke" - tette hozzá.

Joachim Herrmann méltatta a horvát és a német rendőrség együttműködését, kiemelve, hogy a határellenőrzések eredményesek, az illegális átkelések száma pedig a tavalyihoz képest felére csökkent. "Lenyűgözött a horvát rendőrség felszereltsége és munkamódszere" - fogalmazott a bajor miniszter.

(MTI)