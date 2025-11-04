Külföld :: 2025. november 4. 20:37 ::

Tengeralattjárón foglaltak le 1,7 tonna kokaint az Atlanti-óceánon

Mintegy 1,7 tonna kokaint foglaltak le a portugál hatóságok az Atlanti-óceánon egy tengeralattjárón, amely Dél-Amerikából Európába tartott - közölte kedden a lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal.

A haditengerészet közreműködésével végrehajtott, El Dorado fedőnevű műveletben a rendőrök lefoglalták a kábítószert, és őrizetbe vették a félmerülő hajón tartózkodó négy venezuelai férfit, akiket Lisszabonba szállítottak kihallgatásra - jelentette a LUSA portugál állami hírügynökség.

🇻🇪🇵🇹 BREAKING: Portugal intercepts a narco-submarine carrying 1.7 tons of cocaine and arrests four Venezuelan crew members. pic.twitter.com/mnLTUdhztz November 4, 2025

A nyomozást a lisszaboni székhelyű, kábítószerrel foglalkozó tengeri hírszerzési operatív központ (MAOC-N) információira alapozva, az Egyesült Államok, valamint az Egyesült Királyság kábítószer-ellenes hatóságaival együttműködésben hajtották végre.

A lisszaboni bűnügyi nyomozó hivatal szerint ez idén a második, dél-amerikai drogkartellek elleni művelet: márciusban az Azori-szigetek közelében egy hasonló, csaknem hét tonna kokaint szállító hajót állítottak meg portugál és spanyol nyomozók.

A hatóságok szerint a dél-amerikai csempészek egyre gyakrabban használnak részben víz alá merülni képes, saját építésű "narkó-tengeralattjárókat", amelyek a víz felszíne alatt haladva nehezen észlelhetők, ám a valódi tengeralattjárókkal ellentétben nem képesek teljesen elmerülni.

(MTI)