Jelentősen javult a német járműipar üzleti hangulata

Októberben erőteljesen emelkedett a német járműipari vállalatok üzleti hangulatát jelző mutató a müncheni ifo gazdaságkutató intézet felmérésének eredményei szerint.

Az ifo intézet (ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V.) honlapján olvasható összefoglaló alapján az ágazat vállalatainak az üzleti környezetről alkotott véleményét számszerűsítő mutató értéke mínusz 12,9 pontra emelkedett októberben az előző havi mínusz 21,3 pont után.

A szeptemberi csökkenés után októberben számottevően emelkedett a német járműipar üzleti hangulatindexe, a javulás ellenére azonban a mutató továbbra is jelentősen negatív tartományban van - emelte ki az ifo közleménye.

A vállalatok októberben némileg kedvezőtlenebbnek ítélték meg jelenlegi helyzetüket, mint az előző hónapban: a németországi járműipari vállalatok aktuális helyzetének megítélését tükröző indikátor mínusz 21,6 pontra romlott az előző havi mínusz 20,4 pontról.

Ezzel szemben a következő hat hónapra vonatkozó üzleti várakozásokat jelző index mínusz 22,1 pontról mínusz 3,9 pontra, két éve a legmagasabb szintre ugrott az év tizedik hónapjában. A vállalatok a kereslet meredek emelkedéséről számoltak be.

Az ifo felmérésének adatai szerint a német járműipari vállalatok októberben valamivel kevésbé voltak elégedetlenek rendelésállományukkal, mint az előző hónapban.

A felmérésből az is kiderült, hogy a német járműipar exportvárakozásai is kissé javultak az előző havihoz képest: a vonatkozó mutató plusz 18,0 pontra, több mint két éve a legmagasabb szintre emelkedett az előző havi plusz 16,7 pontról.

Az ifo közleménye szerint a termelési kapacitások kihasználtsága 84,2 százalékra, idei csúcsára emelkedett októberben, emellett a korábbinál jóval kevesebb vállalat panaszkodott a megrendelések hiányáról.

(MTI)