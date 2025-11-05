Külföld, LMBTQP+ :: 2025. november 5. 19:53 ::

Pedofil buzik paradicsoma volt az SOS Gyermekfalvak is

Fiatalkorúak sérelmére elkövetett szexuális visszaélések vádjával két és fél éves börtönbüntetésre ítélte szerdán a bécsi tartományi felsőbíróság az SOS Gyermekfalvak humanitárius civil szervezet egy volt munkatársát.

Az 50 év körüli férfi szociálpedagógusként dolgozott egy fiatalok számára fenntartott bécsi otthonban, ahol a vád szerint 2021-ben és 2022-ben számos alkalommal követett el szexuális visszaéléseket két tizenéves fiú sérelmére.

A családjukból kiemelt, állami gondoskodásban élő gyerekekről és fiatalokról gondoskodó, a világ számos pontján működő SOS Gyermekfalvak ausztriai szervezetét az utóbbi hetekben több súlyos visszaélési vád is érte. Egyebek között a mozgalom eszmei szülőatyja és elindítója, a már évtizedekkel ezelőtt elhunyt osztrák Hermann Gmeiner is gyanúba keveredett, és személyével kapcsolatban vizsgálat van folyamatban.

Október végén a szervezet közleményt adott ki, amelyben nyilvánosságra hozta, hogy az utóbbi hetekben több áldozat, illetve a szervezet több munkatársa is újabb információkkal járult hozzá a folyamatban levő vizsgálathoz. A gyanú szerint Hermann Gmeiner az 1986-ban bekövetkezett halála előtt évtizedeken keresztül számos szexuális és fizikai bántalmazást követhetett el kiskorúak ellen Ausztria különböző részein. A szervezet közlése szerint nyolc esettel kapcsolatban már kártérítésfizetés is történt, amelyet 2013 és 2023 között bonyolítottak le.

A felmerült vádak kivizsgálására független bizottságot hoztak létre szeptemberben. A testület a bécsi lakóotthon esetét is feltárja majd - húzta alá az SOS Gyermekfalvak ausztriai szervezetének szóvivője szerdán a bécsi ítélethirdetés után.

A Kurier című osztrák napilap szerdai jelentése szerint kiskorúak elleni szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban felmerült a 2024-ben elhunyt Helmut Kutin, az SOS Gyermekfalvak nemzetközi hálózata egykori elnökének neve is. A lap szerint az SOS Gyermekfalvak egy bőkezű támogatója a szervezet delegációinak tagjaként többször is együtt utazott Kutinnal Nepálba, ahol kiskorúakkal szembeni visszaéléseket követett el. Az illető a hírek szerint jelen volt a nepáli Lumbiniban létesített gyermekfalu felavatásán is.

A szervezet ezt egyelőre nem kommentálta, hivatalosan nem erősítették meg azokat a vádakat, amelyek szerint Kutinnak tudomása lehetett ezekről a visszaélésekről. Az SOS Gyermekfalvak szóvivőjén keresztül azt közölte, hogy minden vonatkozó információt megosztanak a vádakat vizsgáló bizottsággal.

Günther Platter, Tirol tartomány vezetője a Kuriernak nyilatkozva úgy fogalmazott: minden vádat komolyan meg kell vizsgálni. Platter arról beszélt, hogy mindeddig nagy tisztelettel emlegették Hermann Gmeinert, de most a személyével kapcsolatban nemrég napvilágra került vádak miatt ez a nagyra becsült emlék "összetört".

Az első SOS Gyermekfalut a Tirol tartományi Imst városban hozták létre. Szerte Ausztriában számos utca, tér és park viseli Gmeiner nevét, több település most arra készül, hogy ezeket a helyeket átnevezi.

(MTI nyomán)