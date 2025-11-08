Eltűnt egy 83 éves férfi, többen pedig megsérültek egy társasház egyik lakásában történt robbanásban az északnyugat-németországi Alsó-Szászország Wolfenbüttel nevű városában - közölte szombaton a tartományi rendőrség.
A péntek este történt robbanás hatására az épület egy részében tűz keletkezett, amelyet sikerült viszonylag gyorsan eloltani.
In Wolfenbüttel hat es in einer Wohnsiedlung eine heftige Explosion gegeben: Ein Reihenhaus liegt komplett in Trümmern, ein Mann wird vermisst. https://t.co/hJJqd3qiPJ— stern (@sternde) November 8, 2025
A tűzoltóságnak és a mentőknek 24 lakót kellett ellátniuk a helyszínen, közülük kettőt kórházba is kellett szállítani. Egy tűzoltó füstmérgezést szenvedett, őt is megfigyelés alatt tartják.
A rendőrség közölte, hogy a robbanás hatására az épületben súlyos károk keletkeztek, és több szomszédos ház is lakhatatlanná vált, két lakást pedig - amely szomszédos azzal a lakással, amelyben a robbanás történt - összeomlás fenyeget.
A helyszínen még mindig 140 tűzoltó dolgozik, munkájukat a szövetségi hatóságok is segítik, a romok eltakarításához markológépet és darut is igénybe vesznek.
(MTI)