Külföld :: 2025. november 8. 14:37 ::

Házrobbanás Németországban: egy ember eltűnt, többen megsérültek

Eltűnt egy 83 éves férfi, többen pedig megsérültek egy társasház egyik lakásában történt robbanásban az északnyugat-németországi Alsó-Szászország Wolfenbüttel nevű városában - közölte szombaton a tartományi rendőrség.

A péntek este történt robbanás hatására az épület egy részében tűz keletkezett, amelyet sikerült viszonylag gyorsan eloltani.

In Wolfenbüttel hat es in einer Wohnsiedlung eine heftige Explosion gegeben: Ein Reihenhaus liegt komplett in Trümmern, ein Mann wird vermisst. https://t.co/hJJqd3qiPJ November 8, 2025

A tűzoltóságnak és a mentőknek 24 lakót kellett ellátniuk a helyszínen, közülük kettőt kórházba is kellett szállítani. Egy tűzoltó füstmérgezést szenvedett, őt is megfigyelés alatt tartják.

A rendőrség közölte, hogy a robbanás hatására az épületben súlyos károk keletkeztek, és több szomszédos ház is lakhatatlanná vált, két lakást pedig - amely szomszédos azzal a lakással, amelyben a robbanás történt - összeomlás fenyeget.

A helyszínen még mindig 140 tűzoltó dolgozik, munkájukat a szövetségi hatóságok is segítik, a romok eltakarításához markológépet és darut is igénybe vesznek.

(MTI)