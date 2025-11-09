Külföld :: 2025. november 9. 00:05 ::

Az új bolíviai elnök ígéretet tett, hogy kivezeti országát az "elszigeteltségből"

Államfői esküjét letéve ígéretet tett szombaton Bolívia új jobbközép államfője, Rodrigo Paz, hogy országa soha többé nem lesz elszigetelt a világban.

"Soha többet elszigetelt, maradi ideológiáknak kitett Bolíviát, és még kevésbé a világnak hátat fordító Bolíviát! Bolívia visszatér a világba, a világ visszatér Bolíviához" - jelentette ki az eskü letétele után az új elnök, üdvözölve a több mint hetven külföldi küldöttség jelenlétét, amelyek La Pazba utaztak a beiktatásra.

A főbb vezetők között ott volt Christopher Landau amerikai zsidó külügyminiszter-helyettes, Gabriel Boris chilei, Javier Milei argentin és Yamandú Orsi uruguayi elnök.

Az 58 éves Rodrigo Paznak, Jaime Paz Zamora volt elnök (1989-1993) fiának október 19-i megválasztása jelentős politikai fordulatot hozott az ország életében, véget vetve a 26 éven át Evo Morales exelnök (2006-2019) majd utódja, Luis Acre leköszönő elnök vezette baloldali Szocialista Mozgalom (MAS) dominanciájának.

Rodrigo Paz már beiktatása előtt közölte, hogy meg kívánja nyitni Bolíviát a világ előtt, visszaállítva egyebek mellett a Morales által 2008-ban megszakított kapcsolatokat az Egyesült Államokkal.

A beiktatás után Rodrigo Paz és Christopher Landau bejelentette, hogy a két ország nagyköveti szinten visszaállítja a diplomáciai kapcsolatokat.

Morales alatt Bolíviában államosították az energiaforrásokat, szövetségre léptek Hugo Chávez Venezuelájával, Kubával, Kínával, Oroszországgal és Iránnal.

A Kereszténydemokrata Párt színeiben megválasztott új elnök negyven éven át súlyos gazdasági válságba süllyedt ország élére lép. Elődei szinte teljesen kimerítették a devizakészleteket az üzemanyagárak költséges támogatásával. Az éves infláció októberben 19 százalékos volt, a júliusi 25 százalékos csúcs után.

Rodrigo Paz megígérte az üzemanyagárak támogatásának felére csökkentését, és "mindenki kapitalizmusának" a bevezetését helyezte kilátásba, a legális gazdaság kiszélesítésével és szabályozásával, a bürokrácia csökkentésével és az adók mérséklésével.

(MTI nyomán)