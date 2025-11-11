Külföld :: 2025. november 11. 09:34 ::

Trump párt alakult Belgiumban

Megalakult a Trump nevű új "szélsőjobboldali és populista" párt Belgiumban. A Trump párt neve a Tous Réunis pour l’Union des Mouvements Populistes (Mindenki egyesüljön a populista mozgalmak uniójáért) rövidítésből származik, és két szélsőjobboldali(nak mondott) vallon párt, a Chez Nous és a Belga Nemzeti Front utódjaként jött létre – derül ki a Politico híréből, melyet a Telex szemlézett.

A belgiumi Bruzz hírportál számolt be arról elsőként, hogy a Belga Nemzeti Front volt elnöke, Salvatore Nicotra nemrégiben megalapította a Trump nevű francia nyelvű "szélsőjobboldali" pártját. "Donald Trump a populizmus szimbóluma. Ő egy személyben megtestesíti mindazt, amit mi is képviselünk" – nyilatkozta Nicotra. Az alapító megjegyezte, hogy Flandria legnagyobb "szélsőjobboldali" pártjától, a Vlaams Belangtól (Flamand Érdek) eltérően a Trump párt nem támogatja a szeparatizmust, és az a céljuk, hogy mind szövetségi szinten, mind pedig a 2029-es európai parlamenti választáson elinduljanak. "Mi egy szociális irányultságú jobboldali populista párt vagyunk" – tette hozzá.

A Trump párt a rövid életű, 2021-ben alapított Chez Nous politikai folytatása, amely párt mostanra hivatalosan is feloszlott. Ez a párt elindult a 2024 júniusi szövetségi választáson, de nem érték el a bejutási küszöböt. "A párt azóta romokban hever, és új kezdeményezésre volt szükség" – mondta Nictora. A Trump párt alapítói között van Emanuele Licari is, a Vlaams Belang korábbi tagja, akit azért zártak ki a volt pártja listájáról, mert szerintük nyíltan dicsőítette a "fasizmust".

A Trump párt hivatalos elindulása november 30-án lesz.