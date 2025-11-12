Külföld :: 2025. november 12. 08:28 ::

Hollandia meghosszabbította a határellenőrzést a német és a belga határon

A holland határrendészet legalább 2026. június 8-ig folytatja a határellenőrzést a Németországgal és Belgiummal közös átkelőhelyeken - jelentette be David van Weel, az ügyvivő holland kormány migrációs minisztere a Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál beszámolója szerint.

Hollandia egyike azon tíz uniós tagállamnak, melyek ideiglenesen határellenőrzést végeznek a schengeni övezeten belül. Hága a határellenőrzést 2024 decemberében állította vissza, a rendelkezés a jövő hónap végén járt volna le.

A beszámoló szerint David van Weel a holland parlament képviselőinek adott tájékoztatóján elmondta, hogy az ellenőrzések összhangban vannak a schengeni szabályozással, amely lehetővé teszi az intézkedés fenntartását "a közrendet vagy a belső biztonságot fenyegető súlyos veszély" esetén. A határellenőrzésről szóló rendelkezés továbbra is érvényben marad - jelentette be a tárcavezető.

Kiemelte: az illegális migráció, az embercsempészet és az EU dublini rendszerének korlátozott hatékonysága továbbra is fokozott éberséget indokol. A határellenőrzések "legalább az uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtásáig" érvényben maradnak - tájékoztatott.

Van Weel ismertette a Brüsszelnek küldött, a holland határellenőrzés fenntartásának szükségességéről szóló hivatalos értesítés egyes részleteit, amely szerint 2024. december 9. és 2025. szeptember 8. között 470 ember belépését tagadták meg a Németországgal és Belgiummal közös szárazföldi határokon, és további 123 320 ember okmányait ellenőrizték. Ugyanebben az időszakban 230 embert állítottak elő belső határellenőrzés során okmányhamisítással, emberkereskedelemmel, közlekedési szabálysértéssel, vagy kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel összefüggésben.

"Az általános helyzet továbbra is komoly problémákat okoz az illegális migráció, az embercsempészet, a menedékjog és az olyan alapvető szolgáltatások tekintetben, mint a befogadás és a lakhatás, valamint a közbiztonság területén is" - áll a dokumentumban.

A menedékjog iránt benyújtott kérelmek száma 2025 első nyolc hónapjában 38 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakában feljegyzett adatokhoz képest, a meredek csökkenés ellenére azonban továbbra is nagy a nyomás a holland menekültügyi rendszeren. A helyi önkormányzatok emellett továbbra is közel 90 ezer ukrajnai menekült ellátását biztosítják, ezért kevés a szabad kapacitás - írták.

"A szálláshelyekre nehezedő folyamatos nyomás fokozott fenyegetést jelenthet a közrendre nézve" - tette hozzá tájékoztatójában a holland migrációs miniszter a hírportál beszámolója szerint.

(MTI)