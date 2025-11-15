Külföld, LMBTQP+ :: 2025. november 15. 01:36 ::

Trump az igazságügyi minisztériummal vizsgáltatja ki Bill Clinton Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatát

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy vizsgálatot rendel el Jeffrey Epstein és Bill Clinton korábbi elnök kapcsolatáról – írja a BBC nyomán a Telex. Clinton tagadja, hogy tudott volna Epstein pedofil bűncselekményeiről.

Trump a Truth Socialön közzétett bejegyzésében jelentette be az utasítást. Egyúttal azzal vádolta a demokratákat, hogy megpróbálják újra felhívni a figyelmet Epsteinnel ápolt korábbi kapcsolatára. A CNN szerint ez az elnök eddigi leghatározottabb próbálkozása arra, hogy hiteltelenítse a demokraták Epstein-akták nyilvánosságra hozatalát célzó kezdeményezéseit.

Trump emellett arra is felkérte az Igazságügyi Minisztériumot, hogy vizsgálja ki a JP Morgan és a Chase bankokat, valamint Larry Summers volt pénzügyminisztert és Reid Hoffmant, a LinkedIn alapítóját, aki szintén prominens demokrata adományozó. „Epstein demokrata volt, és ő a demokraták problémája, nem a republikánusoké!” – írta a közösségi médiában Trump.

A JPMorgan Chase szóvivője a cég nevében sajnálatát fejezte ki, hogy vállalatként bármilyen módon kapcsolatban álltak Epsteinnel, de hozzátette, hogy semmi közük nem volt a „szörnyű tetteihez”. Larry Summers – aki 2017-ben emailezett a pedofil üzletemberrel – 2023-ban azt mondta: „mélységesen megbánta, hogy kapcsolatba lépett Epsteinnel az elítélése után”.

Az elnök néhány nappal azelőtt rendelte el a Clintont is célzó vizsgálatot, hogy Képviselőház szavazna a teljes dokumentáció publikálásáról. Ez a szavazás a jövő héten esedékes. A dokumentumok tartalmazzák Epstein és szintén zsidó bűntársa, Ghislaine Maxwell közötti email-váltásokat is, aki jelenleg 20 éves börtönbüntetését tölti szexkereskedelem vádja miatt.

Emellett a héten az amerikai törvényhozók 20 ezer oldalnyi dokumentumot hoztak nyilvánosságra az Epstein-aktákból, köztük néhány olyat is, amelyek említést tesznek Trumpról. Ezeket szerdán publikálták a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata tagjai, akik az év elején Epstein hagyatékának átvizsgálása révén jutottak hozzájuk.