Emberéleteket követelt a Claudia vihar Portugáliában

Három ember meghalt, és sokan megsérültek Portugáliában a Claudia nevű vihar okozta szélsőséges időjárás miatt - közölték a hatóságok.

A mentők egy idős házaspár holttestére bukkantak elárasztott házukban a Lisszabon közelében fekvő Fernao Ferróban, ahol a Tagus folyó öntött ki a medréből. Feltehetően álmukban érte őket az árvíz, ezért nem tudtak elmenekülni.

Szombaton tornádó csapott le a dél-portugáliai Albufeirára - közölték a mentőszolgálatok.

Videófelvételek készültek arról, hogy a tornádó lakóautókat rongált meg, illetve döntött romba egy kempingben. Vitor Vaz Pinto, a regionális polgári védelem parancsnoka szerint a kempingben egy 85 éves brit nő életét vesztette.

Egy közeli szállodában az óránkénti 100 kilométeres széllökésekben huszonnyolcan sérültek meg, amikor leszakadt egy étterem tetőzete. Kettejüket súlyos sérülésekkel kórházba szállították - közölte a parancsnok.

Marcelo Rebelo de Sousa portugál elnök közleményben fejezte ki szolidaritását az albufeirai áldozat hozzátartozóival, és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.

A polgári védelem több mint 3300 incidensről számolt be szerda óta az ország egész területén elsősorban az erős esőzések és a fakidőlések miatt.

A Claudia később Nagy-Britannia felé haladt tovább. A vihar miatt súlyos árvíz öntötte el a délnyugat-walesi Monmouth városát és a környékét, a tűzoltóságnak és a mentőszolgálatnak emberéletekért is küzdenie kellett, sokakat evakuáltak.

"A Claudia vihar nagy árvizet okozott Wales egyes részein az éjszaka folyamán, a víz továbbra is házakat, üzleteket, közlekedési eszközöket és energiai létesítményeket áraszt el" - közölte a walesi kormány szóvivője.

A környezetvédelmi hivatal legfrissebb jelentése szerint Angliában 49 aktív árvízi riasztást és 134 figyelmeztetést adtak ki.

(MTI nyomán)