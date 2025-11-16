Külföld :: 2025. november 16. 00:33 ::

Meghalt egy anya és két gyermeke, miután egy utcai ételárusnál ettek Isztambulban

Súlyos ételmérgezés következtében meghalt két kisgyermek és az édesanyjuk Isztambulban, édesapjuk pedig továbbra is válságos állapotban küzd az életéért – írja a CBSNews nyomán az Index.

A család szerda este lett rosszul, miután több népszerű utcai ételt fogyasztottak egy étteremben, az Ortaköy nevű, turisták által kedvelt városrészben, közvetlenül a Boszporusz híd lábánál. A Fatih kerületben megszálló családot nem sokkal az étkezés után kórházba vitték, ám a 6 és 3 éves gyerekek életét már nem tudták megmenteni – közölte Abdullah Emre Guner, Isztambul regionális egészségügyi vezetője.

Az édesanyát és az édesapát intenzív osztályon kezelték, ám péntekre az anya is életét vesztette – írta Yilmaz Tunc igazságügyi miniszter. Hozzátette: mintákat vettek az érintett vendéglátóhelyekről, és négy embert őrizetbe vettek. A tartományi egészségügyi igazgatóság hivatalos vizsgálatot indított az ügyben.

Török sajtóhírek szerint a család rizses kagylót és „kumpirt”, vagyis töltött sült burgonyát evett, más források pedig kokorecet – grillezett báránybelsőséget – említenek. A család török származású, de német állampolgárságú volt, akik nyaralni érkeztek Isztambulba.