Súlyos ételmérgezés következtében meghalt két kisgyermek és az édesanyjuk Isztambulban, édesapjuk pedig továbbra is válságos állapotban küzd az életéért – írja a CBSNews nyomán az Index.
A család szerda este lett rosszul, miután több népszerű utcai ételt fogyasztottak egy étteremben, az Ortaköy nevű, turisták által kedvelt városrészben, közvetlenül a Boszporusz híd lábánál. A Fatih kerületben megszálló családot nem sokkal az étkezés után kórházba vitték, ám a 6 és 3 éves gyerekek életét már nem tudták megmenteni – közölte Abdullah Emre Guner, Isztambul regionális egészségügyi vezetője.
Az édesanyát és az édesapát intenzív osztályon kezelték, ám péntekre az anya is életét vesztette – írta Yilmaz Tunc igazságügyi miniszter. Hozzátette: mintákat vettek az érintett vendéglátóhelyekről, és négy embert őrizetbe vettek. A tartományi egészségügyi igazgatóság hivatalos vizsgálatot indított az ügyben.
Török sajtóhírek szerint a család rizses kagylót és „kumpirt”, vagyis töltött sült burgonyát evett, más források pedig kokorecet – grillezett báránybelsőséget – említenek. A család török származású, de német állampolgárságú volt, akik nyaralni érkeztek Isztambulba.