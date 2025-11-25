Külföld, Gazdaság :: 2025. november 25. 09:25 ::

Nőtt a német GDP a harmadik negyedévben

Németország hazai összterméke az idei harmadik negyedévben stagnált a második negyedévvel összevetve, éves szinten pedig nőtt - közölte a szövetségi statisztikai hivatal, a Destatis kedden.

A német hazai össztermék (GDP) a harmadik negyedévben naptári kiigazítással stagnált a második negyedévhez viszonyítva, ami megegyezett az október végén közölt előzetes adattal.

"A gazdasági tevékenységet a harmadik negyedévben a gyenge export hátráltatta, míg a beruházások kismértékben nőttek" - közölte Ruth Brand, a Destatis elnöke.

Az idei második negyedévben a GDP 0,2 százalékkal csökkent, az első negyedévben 0,3 százalékkal nőtt az előző negyedévvel összevetve.

Az állóeszköz-beruházások 0,3 százalékkal nőttek. A berendezésekbe történő beruházások 1,1 százalékkal emelkedtek, az építkezésekbe ezzel szemben 0,5 százalékkal csökkentek a második negyedévvel összevetve.

A teljes fogyasztás stagnált a harmadik negyedévben. A magán- és a kormányzati kiadások eltérően alakultak. A magánfogyasztás 2023 negyedik negyedéve óta először csökkent, 0,3 százalékkal, részben mert a háztartások kevesebbet költöttek éttermekre és szálláshely-szolgáltatásokra. A kormányzati fogyasztás ezzel szemben 0,8 százalékkal emelkedett.

A külkereskedelem nem erősítette a GDP-t: a harmadik negyedévben az áruk és szolgáltatások exportja 0,7 százalékkal volt alacsonyabb a negyedévvel korábbihoz képest szezonális és naptárhatásokkal kiigazítva, az import pedig stagnált.

Iparágakon belül a feldolgozóiparban volt a legjelentősebb a visszaesés, 0,9 százalékos. A legjelentősebb növekedés az előző negyedévhez képest az információs és kommunikációs szektorban volt 0,8 százalékkal.

Éves bázison a GDP a harmadik negyedévben naptári kiigazítással 0,3 százalékkal nőtt a második negyedévi 0,1 százalék csökkenés és az első negyedévi stagnálás után.

(MTI)