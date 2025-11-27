Külföld :: 2025. november 27. 08:53 ::

Kína mindig is a világbéke elkötelezett támogatója volt - közli az államtanácsuk fehér könyve

Kína mindig is a világbéke, a globális fejlődés és a nemzetközi rend védelmének elkötelezett támogatója volt - olvasható a kínai államtanács tájékoztatási hivatala által csütörtökön Pekingben kiadott fehér könyvben.

A dokumentum öt fejezetben ismerteti a nemzetközi biztonsági helyzet aktuális kihívásait, Kína fegyverzetellenőrzési politikáját, nemzetközi szerepvállalását, az olyan új technológiai biztonsági területekre - például a világűrre, a kibertérre és a mesterséges intelligenciára - vonatkozó javaslatait, valamint nonproliferációs erőfeszítéseit és a technológiai együttműködés előmozdítására irányuló törekvéseit.

A "Kína fegyverzetellenőrzése, fegyverzetcsökkentése és a nonproliferáció az új korszakban" című fehér könyv rámutat, hogy Kína határozottan támogatja az ENSZ-központú, nemzetközi jogon alapuló fegyverzetellenőrzési rendszert, konstruktívan részt vesz a nukleáris, biológiai és vegyi fegyverekre vonatkozó multilaterális fegyverzetellenőrzési és fegyverzetcsökkentési folyamatokban, és felelősen teljesíti a rá vonatkozó nemzetközi kötelezettségeket.

A dokumentum kitér arra is, hogy az olyan új területek, mint a világűr, a kibertér és a mesterséges intelligencia az emberi fejlődés új lehetőségeit és a stratégiai biztonság új fókuszpontját jelentik. Peking szerint ezek szabályozását az ENSZ-központú, nemzetközi jogon alapuló globális kormányzási rendszer keretei között, közös normák kialakításával kell előmozdítani, különös tekintettel a fejlődő országok érdekképviseletének erősítésére.

A dokumentum kiemeli, hogy Kína erősíti nonproliferációs képességeit, részt vesz a vonatkozó nemzetközi együttműködésekben, támogatja a technológia békés felhasználását, és modernizációját továbbra is a békés fejlődés útján képzeli el.

(MTI)