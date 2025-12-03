Külföld :: 2025. december 3. 17:09 ::

Törökországtól vásárol hadihajót Románia

Megkötötte a szerződést egy korvett vásárlásáról a román kormány és a török ASFAT - írta az economedia.ro a vállalat közleménye alapján.

A dokumentumot december 3-án a román védelmi minisztérium bukaresti székhelyén írták alá. A szerződés megkötése új fejezetet nyit a török védelmi ipar számára, hangsúlyozza az ASFAT, a korvett lesz ugyanis az első Törökországban gyártott hadihajó, amelyet egy uniós, egyben NATO-tagállam vásárol meg.

A HISAR-osztályú 2300 tonnás korvett 21 napot képes egyhuzamban eltölteni a vízen, hatótávolsága mintegy 4500 tengeri mérföld, maximális sebessége pedig 24 csomó. A hajó egy 76 mm-es ágyúval és két 12,7 mm-es gépfegyverrel van felszerelve, valamint alkalmas egy helikopter és egy drón szállítására.

A legénysége 104 főből áll. A hajó alkalmas felderítésre, kutató és mentőakciókra, terrorizmus elleni műveletekre, parti és nyíltvízi járőrözésre, valamint speciális tengeri műveletekre.

A szerződés értéke 223 millió euró (84,884 milliárd forint), amely tartalmazza a legénység kiképzését és egy logisztikai támogatási csomagot is.

(MTI)