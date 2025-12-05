Külföld, Tudomány és technika :: 2025. december 5. 16:11 ::

MI-gigagyárak építéséről írt alá megállapodást az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank

Megállapodást írt alá az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank óriás adatközpontok építéséről pénteken, amelyek célja mesterségesintelligencia-modellek fejlesztése, azok adatfeldolgozási kapacitásának növelése. Az egyezményt Henna Virkkunen bizottsági alelnök és Nadia Calvino, az EIB elnöke látta el kézjegyével Rómában.

Az angolul AI Gigafactory (MI-gigagyár) néven ismert szerverközpontok létesítése elengedhetetlen az Európai Unió technológiai vezető szerepének megerősítéséhez. Ennek érdekében akár öt ilyen létesítmény is épülhet - hangzott el az aláírási ceremóniát követő sajtótájékoztatón.

Februárban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke indította el az "InvestAI" kezdeményezést, amelynek célja 200 milliárd euró mozgósítása mesterségesintelligencia-beruházásokra, beleértve egy új, 20 milliárd eurós alap létrehozását az MI-gigagyárak számára.

"Ma megtettük a következő lépést" - jelentette ki Henna Virkkunen, hangsúlyozva, hogy az EBB-csoport "kulcsszerepet fog játszani a beruházás iránt érdeklődő mesterségesintelligencia-gigagyárak konzorciumainak nyújtott személyre szabott tanácsadásában".

A tanácsadás révén a cégek bankképes projektekké alakítsák ambiciózus terveiket - tette hozzá.

(MTI)