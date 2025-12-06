Külföld :: 2025. december 6. 13:10 ::

Több ezer embert szólítottak fel távozásra az Új-Dél-Walesben pusztító tüzek miatt

Több ezer környékbelit szólítottak fel távozásra az ausztráliai Új-Dél-Wales állam hatóságai az ott pusztító tüzek miatt szombaton.

Az ország legnépesebb államának számító Új-Dél-Walesben már több ezer hektárt perzseltek fel a lángok, a leginkább érintett területek az összesen több mint 350 ezer lakosú Phegans Bay és Woy Woy körzet, az állam fővárosától, Sydney-től mintegy 45 kilométerre északra.

A tüzekben eddig 16 ház semmisült meg az ABC ausztrál műsorszóró szerint, a meteorológiai intézet pedig arra figyelmeztetett, hogy a hőhullám súlyosbítja a helyzetet.

Anthony Albanese miniszterelnök arra kérte az embereket, vigyázzanak egymásra és kövessék a hatóságok utasításait.

Szombaton már több mint 50 különböző tűzről lehetett tudni Új-Dél-Wales-szerte.

Bár az utóbbi években enyhült a tüzek erőssége, a 2019-2020-as "fekete nyár" idején a bozóttüzek Törökország méretű területet pusztítottak el Ausztráliában és 33 ember halálát okozták.

(MTI)