2025. december 6. 21:19

Felborult egy sáskataxi egy dél-görögországi sziget közelében

Felborult egy illegális bevándorlókat szállító csónak szombaton a dél-görögországi Chrissi szigetétől 40 kilométerre délre, a parti őrség tájékoztatása szerint tizennyolc ember vízbe fulladt.

Két embert sikerült kimenteni a tengerből. A kutatás még folyik, a munkálatokban az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynökségének (Frontex) egy hajója és egy repülőgépe, a görög parti őrség egy helikoptere és három teherhajó vesz részt. A túlélőket Kréta szigetére szállítják.

A bajba került gumicsónakot először egy török teherhajó vette észre, amely riasztotta a görög hatóságokat.

Tavaly ismét meredeken emelkedett az illegális bevándorlókat szállító csónakok száma a Földközi-tengeren. Jellemzően Líbiából indulnak útnak, és az afrikai partokhoz legközelebb eső három görög sziget - Kréta, Gávdosz és Chrissi - felé tartanak.

(MTI)