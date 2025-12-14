Külföld :: 2025. december 14. 08:16 ::

Komoly jobbratolódás várható a vasárnapi elnökválasztás második fordulójában Chilében

Chilében vasárnap tarják az elnökválasztás második fordulóját, ami szakértők szerint a legnagyobb jobbra tolódást eredményezheti a katonai diktatúra 1990-es vége óta.

Chilében közel 15,6 millióan szavaznak, az első eredményeket késő este kezdik ismertetni.

A második fordulóban José Antonio Kast, a szélsőjobboldali Republikánus Párt alapítója és Jeannette Jara, a hivatalban lévő baloldali kormány koalíciós jelöltje indul.

Jeannette Jara a novemberi első fordulóban a szavazatok 26,85 százalékával nyert. José Antonio Kast számos jobboldali jelöltet megelőzve a második helyen végzett 23,92 százalékkal. Az azóta készült felmérések szerint a jobboldali szavazók többsége a második fordulóban José António Kastra voksol, aki ezzel megszerezheti a szavazatok több mint 50 százalékát.

Chilében ez lesz az első elnökválasztás, amelyen kötelező a szavazás. Azokat, akik nem vesznek részt a voksoláson, pénzbírsággal sújtják.

(MTI)