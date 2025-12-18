Külföld :: 2025. december 18. 16:26 ::

Washington jóváhagyott egy nagy fegyvereladási csomagot Tajvannak

Az Egyesült Államok több mint 11 milliárd dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára - közölte csütörtökön a Pentagonhoz tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA). Ez a szigetország történetének egyik legnagyobb egyedi amerikai fegyvercsomagja.

A csomag nyolc fegyverrendszert foglal magában, köztük HIMARS nagy mozgékonyságú rakéta-sorozatvetőket, önjáró tarackokat, Javelin páncéltörő rakétákat, Altius típusú cirkáló lőszereket (öngyilkos drón), valamint kapcsolódó felszereléseket és támogatási szolgáltatásokat. A tajvani védelmi minisztérium szerint az összérték körülbelül 11,1 milliárd dollár.

A Pentagon közlése szerint az eladás az Egyesült Államok nemzetbiztonsági és gazdasági érdekeit szolgálja, támogatja Tajvan fegyveres erőinek modernizációját, és hozzájárul egy "hiteles védelmi képesség" fenntartásához. Washington hangsúlyozta: a cél az elrettentés erősítése és a térség stabilitásának megőrzése.

Tajpej üdvözölte a döntést. A tajvani elnöki hivatal szóvivője, Karen Kuo "őszinte háláját" fejezte ki, és kijelentette: Tajvan folytatja a védelem reformját, az aszimmetrikus hadviselésre építő képességek fejlesztését, valamint a társadalom egészét érintő védelmi ellenállóképesség erősítését. A tajvani kormány szerint a csomag a tajvani-amerikai együttműködés fontosságát húzza alá.

Kína élesen reagált. A kínai külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fegyvereladás "súlyosan sérti az egy Kína elvét", aláássa a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását, és "veszélyes jelzést" küld a tajvani függetlenséget támogató erőknek. Peking felszólította Washingtont, hogy azonnal állítsa le Tajvan felfegyverzését, és "határozott ellenlépéseket" helyezett kilátásba.

(MTI)