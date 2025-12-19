Külföld :: 2025. december 19. 13:29 ::

A hanukai zsidóvadászokéhoz hasonló nézetű iszlamistákat vettek őrizetbe egy időre Ausztráliában

Az ausztrál hatóságok őrizetbe vettek hét embert, aki a gyanú szerint hasonló nézeteket vall, mint a hanuka alkalmából rendezett sydney-i fesztivál résztvevői elleni terrortámadás elkövetői, és erőszakos cselekményre készülhettek - jelentette be pénteken Új-Dél-Wales állam rendőrsége.

A tájékoztatás szerint a hét férfi, aki a szomszédos Victoria államból érkezett Sydneybe, már korábban a hatóságok látókörébe került, a csütörtöki őrizetbe vételükről készült felvételek pedig már a közösségi médiára is felkerültek.

Mal Lanyon rendőrfelügyelő a sajtónak elmondta, bár egyelőre nem tudni, az emberek kiemelt fenyegetést jelentettek-e, az esetleges erőszakcselekmény lehetőségét olyan mértékűnek ítélték, hogy nem akartak kockáztatni.

Mint mondta, egyelőre nem tudják megerősíteni a kapcsolatot a Bondi Beach-i terrortámadás két elkövetője - egy apa és a fia - és ezen hét ember között. A két autóval érkező férfiak egyik úticélja a jelek szerint a Bondi Beach volt.

Az őrizetbe vett embereket pénteken szabadon engedték, miután nem volt indok a fogvatartásukra.

Nem sokkal korábban David Hudson, az állam rendőrségének helyettes főparancsnoka az ABC rádióállomásnak azt mondta, a merénylők és a csütörtökön őrizetbe vett emberek vélhetően hasonló nézeteket vallottak. Hozzátette, találtak arra utaló jeleket, hogy a hét ember Bondi Beach-re tartott, azonban a nyomozás jelenlegi állása szerint egyelőre csak a szélsőséges iszlamista nézeteket tudták megerősíteni velük kapcsolatban.

Ugyancsak pénteken Anthony Albanese miniszterelnök bejelentette, Canberra átfogó fegyvervisszavásárlási tervet készít, amelynek keretében visszavásárolnának minden, a többi között újonnan betiltott, és így immár illegálissá vált lőfegyvert a lakosoktól. Aláhúzta, hogy a mostani lenne a legjelentősebb visszavásárlás 1996 óta, amikor az akkori miniszterelnök, John Howard jelentett be hasonló intézkedést egy 35 halálos áldozatot követelő vérengzés után, és egy év alatt 600 ezer lőfegyvert vásároltak vissza a lakosságtól. Albanese leszögezte, hogy az akkor hozott szigorú fegyvertartási rendelkezések ellenére már ismét több mint négymillió tűzfegyverről tudnak országszerte, azaz többről, mint amennyi az 1996-os tragédia idején volt.

A Bondi Beach-i merénylők egyikének hat legálisan tartott fegyvere volt.

Szörfözők és úszók százai pénteken az ausztrál életforma jelképének számító Bondi strandon egy hatalmas kört alkottak a tenger hullámaiban, hogy megemlékezzenek a vasárnapi merénylet áldozatairól.

A kormány vasárnapra, a támadás kezdetének időpontjára (18:47) elmélkedésre és gyertyagyújtásra szólította fel a lakosságot. "Álljunk meg egy pillanatra, gondolkodjunk el, és erősítsük meg, hogy a gyűlölet és az erőszak soha nem fogja meghatározni ausztrál identitásunkat" - mondta Anthony Albanese miniszterelnök.

Az új évben hivatalos nemzeti gyásznapot is tartanak a december 14-i antiszemita vérengzés áldozatainak emlékére.

(MTI)