Külföld :: 2025. december 21. 18:58 ::

Ez volt a történelem egyik legnagyobb drogfogása a kolumbiai elnök szerint

A kolumbiai haditengerészet összesen 27 tonna kokaint foglalt le a Csendes- és az Altlanti-óceánon - közölte vasárnap Gustavo Petro kolumbiai elnök.

Az államfő szerint a Csendes-óceánon végrehajtott műveletek során a panamai, ausztrál, Costa Rica-i és salvadori hatóságok közreműködésével több hajó fedélzetén 9 tonnát találtak a drogból.

Egy másik művelet során a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek térségében az európai rendvédelmi szervek támogatásával 18 tonna kábítószer került a hatóságok kezére.

A bevetések nyomán mintegy 20 gyanúsítottat fogtak el.

"Úgy vélem, mindössze két nap alatt sikerült elérnünk a történelem egyik legnagyobb drogfogását egyetlen halott nélkül" - írta Petro az X-en.

Kolumbia számít a világ legnagyobb kokaintermelőjének. Az ENSZ adatai szerint több mint 250 ezer hektáron termesztenek kokacserjét, ami a világ kokatermesztési területének körülbelül 65 százalékát teszi ki.

A kábítószert a Csendes-óceánon és a Karib-tengeren keresztül az Egyesült Államokba, illetve az Atlanti-óceánon keresztül Európába csempészik.

Az elmúlt hónapokban az amerikai hadsereg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon többször is megtámadott olyan motorcsónakokat, amelyeket állítólag kábítószer csempészésére használtak. A műveletekben több mint 80 ember vesztette életét. Washington mindemellett Kolumbiát olyan országnak minősítette, amely nem teljesíti nemzetközi kötelezettségeit a kábítószerek elleni küzdelemben. Az Egyesült Államok szankciókat is bevezetett Petro ellen, mert az amerikai vezetés megítélése szerint nem elég határozottan lép fel a kábítószer-kereskedelem ellen.

(MTI)