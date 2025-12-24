Külföld :: 2025. december 24. 09:27 ::

Kína és Oroszország bírálta az amerikai "cowboyokat" Venezuela ügyében

Az Egyesült Államok Venezuelával kapcsolatos műveletei veszélyt jelentenek a karibi térség stabilitására Kína és Oroszország ENSZ-nagykövetei szerint, akik New Yorkban, a világszervezet Biztonsági Tanácsának (BT) keddi ülésén szólaltak fel Caracas mellett.

Vaszilij Nyebenzja, Oroszország állandó ENSZ-képviselője "cowboyokhoz hasonlatos viselkedésként" jellemezte a washingtoni kormány Venezuelára gyakorolt nyomását, és törvénytelennek nevezte a latin-amerikai ország partjainál létrehozott amerikai blokádot, amely, mint mondta, katasztrofális következményekkel járhat a venezuelaiak számára.

Kína állandó képviselője, Szun Lej fenyegetőnek nevezte az Egyesült Államok fellépését, és úgy vélte, az amerikai műveletek veszélybe sodorják a latin-amerikai térség békéjét és biztonságát. Emellett azt is kifogásolta, hogy Washington beavatkozik Venezuela belügyeibe, valamint a szabad hajózás joga mellett állt ki.

Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-nagykövete ezzel szemben illegitimnek nevezte Nicolás Madurót, Venezuela elnökét - akinek újraválasztását Washington egyébként soha nem ismerte el -, bűnözőnek nevezve az államfőt, aki szerinte kábítószerügyletekből húz hasznot.

Az ülésen felszólalt Samuel Moncada, Venezuela ENSZ-nagykövete is, aki elutasította az amerikai vádakat, és azt vetette Washington szemére, hogy valódi célja nem a kábítószer elleni harc, hanem Venezuela olajkészletének és földjének megszerzése, illetve "abszurdnak" nevezte azon vádakat, amelyek szerint Caracas az olajból származó jövedelmét drogkereskedelemre fordítaná.

(MTI)