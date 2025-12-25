"Gyanús tűzeset" ügyében indított vizsgálatot csütörtökön, mintegy tíz nappal a sydneyi antiszemita merénylet után az ausztrál rendőrség, miután kigyulladt egy gépkocsi, a tetején a hanukát ünneplő transzparenssel.
Az üres autó a Happy Hanuka (Boldog hanukát) feliratú transzparenssel egy házhoz vezető úton állt, ahol az ABC televízió által közzétett felvételek szerint kigyulladt.
A tűzeset csütörtökön kora hajnalban, a melbourne-i tengerparthoz közeli St Kilda Estben történt - jelentette be Victoria állam rendőrsége közleményben, amely az incidenst "gyanús tűzesetnek" minősítette.
🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) December 25, 2025
Another anti-Semitic incident in Australia: a car with a "Happy Hanukkah" sign was set on fire in Melbourne; no injuries pic.twitter.com/58w6G8LecM
A gépkocsi a St Kilda Est egyik elővárosa rabbijának a tulajdonában van, ahol népes zsidó közösség él.
A rabbit és családját biztonságos helyre vitték - jelentette az ausztrál média.
Senki sem sérült meg. A rendőrség azt közölte, hogy találtak egy embert, aki segíthet a nyomozásban. Egyelőre nem tettek említést őrizetbe vételről. A hatóságok nem nyilatkoztak a bűncselekmény indítékáról.
Antony Albanese ausztrál kormányfő, aki egy karácsonyi jótékonysági rendezvényen mondott beszédet Sydneyben, "elképzelhetetlennek" nevezett egy újabb antiszemita támadást a tizenöt halálos áldozatot követelő Bondi Beach-i támadás után - jelentette az ABC televízió.
(MTI nyomán)