Előrehozott parlamenti választást tartanak Koszovóban

Előrehozott parlamenti választást tartanak vasárnap Koszovóban, azt követően, hogy a kormányzó Önrendelkezés (Vetevendosje) a februári választásokat után nem tudott kormányt alakítani.

A 120 parlamenti helyért 18 párt, 3 koalíciós lista, két civil kezdeményezésű lista 1179 jelöltje és egy független politikus száll versenybe. A törvényhozásban tíz hely a szerb kisebbségnek, további tíz pedig a többi nemzeti kisebbségnek jár. A koszovói választási törvény szerint önállóan induló pártoknak 5 százalékos a parlamenti küszöb, míg koalícióknak 7 százalék.

A választási kampány során az infláció kezelése, a bérek és a nyugdíjak növelése, valamint az ország gazdaságát érintő más kérdések kerültek a középpontba.

A választási bizottság adatai szerint 2 076 290 állampolgár jogosult szavazni december 28-án, míg a 2024-es népszámlálási adatok szerint az országnak 1,6 millió lakosa van. A választópolgárok 7 és 19 óra között adhatják le voksaikat.

