Külföld :: 2025. december 28. 17:32 ::

Irán három műholdat indított az űrbe orosz közreműködéssel

Irán három műholdat indított Föld körüli pályára vasárnap orosz közreműködéssel - közölte az IRNA iráni hírügynökség.

A tájékoztatás szerint a Koszár, Paja és Zafár-2 elnevezésű műholdakat egy Szojuz típusú hordozórakétával indították a Vosztocsnij űrközpontból mintegy 500 kilométeres magasságba. A legnehezebb a Paja 150 kilogrammal, a Koszár 35 kilogrammos, míg Zafár-2 súlyát nem tették közzé.

A hivatalos közlés szerint a műholdak egyebek között időjárási adatokat fognak gyűjteni tudományos kutatás céljára. Akár 3 méter felbontású képeket is képesek készíteni, amelyek felhasználhatók a vízkészletekkel való gazdálkodásra és a mezőgazdasági termelés céljaira. Élettartamuk legfeljebb öt év.

Teherán állítása szerint űrkutatási projektjei kizárólag békés célokat szolgálnak. "Irán fejleszti technológiáját és a műholdprogram része e törekvéseknek, egy tisztán tudományos küldetés" - hangoztatta Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter.

Egyes nyugati országok, különösen az Egyesült Államok és Izrael kétkedéssel kísérik nyomon az iráni űrkutatási törekvéseket, különösen ami az iráni Forradalmi Gárda részvételét illeti a projektekben. Attól tartanak ugyanis, hogy az űrtechnológiát az Iszlám Köztársaság katonai célokra is felhasználhatja.

Oroszország januárban stratégiai partnerségi megállapodást írt alá Iránnal. Legutóbb pedig júliusban állított pályára orosz hordozórakéta iráni űreszközt, a Nahid-2 kommunikációs műholdat.

(MTI)