Külföld :: 2025. december 30. 16:00 ::

Filmbe illő betörés: 3200 széfet foszthattak ki egy németországi takarékpénztárban

A nyomozók első becslése szerint mintegy 30 millió eurónyi érték tűnt el a nyugat-németországi Gelsenkirchenben működő Sparkasse takarékpénztár széfterméből, ahová előző nap ismeretlen elkövetők törtek be - közölték kedden biztonsági források.



Es war ein filmreifer Einbruch, bei dem sogar die Polizei am Ende zugeben muss: Die Kriminellen wussten genau, was sie taten … pic.twitter.com/eHrP6gmJU9 #Gelsenkirchen : „Sie müssen ein technisches Verständnis gehabt haben“Es war ein filmreifer Einbruch, bei dem sogar die Polizei am Ende zugeben muss: Die Kriminellen wussten genau, was sie taten … https://t.co/gMnzstOhfO December 29, 2025

A rendelkezésre álló információk szerint az elkövetők körülbelül 3200 széfet törhettek fel, a rablásban pedig több mint 2500 ügyfél lehet érintett. A Sparkasse honlapján közétett információk szerint a trezorok több mint 95 százalékát feltörték, így az eset a német bűnügyi történelem egyik legnagyobb ilyen jellegű rablása lehet.

A betörést hétfő hajnalban fedezték fel, miután az épületben megszólalt a tűzjelző rendszer. A tettesek egy parkolóházon keresztül jutottak be a takarékpénztár épületébe, útjuk több ajtón át egy archívumhelyiségbe vezetett, amelynek falát egy különleges fúróeszköz segítségével áttörve jutottak be a széfterembe. A tetteseknek a rendőrség kiérkezése előtt sikerült elmenekülni a helyszínről, a teljes kár értéke a betörés napján még nem volt ismert.





Über die Feiertage haben Profi-Einbrecher ein großes Loch in den Tresorraum der Sparkasse gebohrt, kamen wahrscheinlich über das Parkhaus rein und haben zahlreiche Schließfächer durchsucht. Der Einbruch wurde erst heute durch einen… Filmreifer Coup in Gelsenkirchen-Buer:Über die Feiertage haben Profi-Einbrecher ein großes Loch in den Tresorraum der Sparkasse gebohrt, kamen wahrscheinlich über das Parkhaus rein und haben zahlreiche Schließfächer durchsucht. Der Einbruch wurde erst heute durch einen… pic.twitter.com/QEE2mrcoVo December 30, 2025

A betörés hírére kedden nagy tömeg gyűlt össze a Gelsenkirchen-Buer városrészben található bankfiók előtt. A hideg idő ellenére kora délelőttre mintegy 200 ügyfél gyűlt össze a takarékpénztár előtt, információkat követelve. Többen megpróbáltak bejutni az előcsarnokba, miközben hangosan követelték a bejutást. A feszültté vált helyzet miatt a rendőrség több járőrkocsival vonult ki, és biztosította a bejáratot. A rendőrök többször felszólították a tömeget a távozásra, és hangosbemondón jelezték, hogy az ügyfelek a takarékpénztár honlapján található információk alapján tájékozódjanak.

pic.twitter.com/nXu8YnGQqt Nach einem spektakulären Bankeinbruch in Gelsenkirchen haben am Dienstag wütende Kunden die geschlossene Sparkassen-Filiale belagert. Unbekannte hatten in der Nacht auf Sonntag rund 30 Millionen Euro erbeutet. https://t.co/ee6ywp00d8 December 30, 2025

A pénzintézet a honlapján közzétett közleményében arra kérte az ügyfeleket, hogy ne keressék fel személyesen a fiókot. A Sparkasse közölte: jelenleg a biztosítóval egyeztetnek, és azon dolgoznak, hogy a kárrendezés "ügyfélbarát módon" történjen. A bank ígérete szerint minden érintett ügyfelet külön tájékoztatnak a további lépésekről.

(MTI nyomán)