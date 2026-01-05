Külföld :: 2026. január 5. 08:53 ::

Kubai elnök: 32 kubai halt meg az amerikai katonai hadművelet során, miközben Madurót védték

Miguel Díaz-Canel kubai államfő vasárnap bejelentette, hogy 32 kubai halt meg, miközben Nicolás Maduro venezuelai elnököt védte az Egyesült Államok Venezuela elleni támadásakor.

A kubai elnök hétfőtől kétnapos gyászt hirdetett, megjegyezve, hogy az elesett honfitársai becsülettel teljesítették kötelességüket.

A Prensa Latina kubai állami hírügynökség beszámolója szerint a kubai harcosok a venezuelai kormány kérésére tartózkodtak az országban, és küldetésük végrehajtása során vesztették életüket.

Nicolás Madurót és feleségét egy brooklyni börtönben tartják őrizetben. A kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt venezuelai elnök a várakozások szerint már hétfőn megjelenik a bíróság előtt.

(MTI)