2026. január 6. 12:25

Trump megelégedhet az elnökváltással Venezuelában, ha a rezsim új vezetői hajlandók behódolni neki

Letette a hivatali esküt Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke hétfőn a caracasi parlamentben. A Reuters szerint nagyon úgy tűnik, hogy Donald Trump amerikai elnök megelégszik Nicolás Maduro eltávolításával, és nem akarja a latin-amerikai ország élére helyezni a demokratikus ellenzék vezetőjét, a nemrég béke-Nobel-díjat nyert María Corina Machadót.



Delcy Rodriguez az eskütételén (fotó: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

– Addig nem nyugszom, amíg nem biztosítjuk a békét és a nyugalmat az ország számára – mondta az eddigi alelnök, Delcy Rodríguez a beiktatási ceremónián, amelyet a fivére, Jorge Rodríguez, a parlament elnöke vezetett. Jorge Rodríguezt hétfőn szintén újraválasztották a nemzetgyűlés élére, a mandátuma 2031-ig szól.

Delcy és Jorge Rodríguez egyaránt évek óta a venezuelai politikai elit tagja. Apjukat, Jorge Antonio Rodríguezt a venezuelai baloldali mozgalom mártírjának tartják, miután az egykori marxista gerillavezér rendőrségi fogdában halt meg gyanús körülmények között még 1976-ban.

Delcy Rodríguezt mostanáig Maduro elnök belső körének egyik leglojálisabb alakjaként ismerték. Külügyminiszterként 2014 és 2017 között, majd alelnökként konfrontációs politikát folytatott az Egyesült Államokkal.

Ugyan a caracasi amerikai támadás után hajthatatlannak mutatkozott, később mégis készséget mutatott az Egyesült Államokkal való együttműködésre. A latin-amerikai országban nagy befolyással rendelkező hadsereg nyilvánosan az ő oldalára állt.

A kormány mindemellett továbbra is Madurót tekinti Venezuela államfőjének.

Eközben a Reuters arról ír, hogy egy Trumppal megosztott CIA-jelentés szerint a jelenlegi hatalmi kör, Delcy Rodríguezt is beleértve, jobb pozícióban van, hogy fenntartsa a stabilitást Venezuelában, mint az ország demokratikus ellenzéke.

Források szerint a CIA értékelése volt az egyik ok, amely miatt az amerikai elnök úgy döntött, inkább Rodríguezt támogatja, és nem az ellenzék vezetőjét, María Corina Machadót.

A nemrég béke-Nobel-díjat nyert Machado hétfőn egy interjúban azt mondta, utoljára október 10-én beszélt Donald Trumppal, mikor bejelentették, hogy ő kapja a díjat. Mint ismert, Trump szintén szerette volna megkapni a béke-Nobel-díjat.

Machado decemberben titokban Norvégiába utazott, hogy átvegye a kitüntetést, de azóta még nem tért vissza hazájába. A hétfői interjúban azt mondta, azt tervezi, hogy amint lehetséges, visszatér Venezuelába.

Trump szombaton elutasította az együttműködést Machadóval, mondván, a politikusnő nem élvezi a kellő támogatást és tiszteletet az országon belül:

President Trump on Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado: "It would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country, she's a very nice woman but she doesn't have the respect." pic.twitter.com/zHw44QHNmc January 3, 2026

