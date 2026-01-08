Külföld :: 2026. január 8. 07:51 ::

Caracas: százan haltak meg az amerikai beavatkozás során

Az Egyesült Államok által Caracasban végrehajtott támadásban, amelynek során elfogták Nicolás Maduro venezuelai államfőt, száz ember halt meg - jelentette be szerdán Diosdado Cabello venezuelai belügyminiszter, aki szerint a megbuktatott venezuelai elnök és felesége is megsérült a művelet során.

"Eddig, és hangsúlyozom, eddig száz halott van, és hasonló számú sebesült. A hazánk ellen elkövetett támadás szörnyű volt" - közölte Cabello az állami televízióban sugárzott műsorban.

"Cilia fejsérülést szenvedett és egy ütést kapott a testére. Nicolás testvér lábsérülést szenvedett. Szerencsére mindketten felépülnek sérüléseikből" - tette hozzá Cabello.

A venezuelai fegyveres erők szerdán számos videót tettek közzé a meggyilkolt katonák temetéséről, amelyeken több tucat síró rokon, venezuelai zászlóval borított koporsók voltak láthatók, valamint a meghalt katonák "bátorságát, vitézségét, becsületét és hűségét" méltató beszédek voltak hallhatók.

(MTI)