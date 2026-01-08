Külföld :: 2026. január 8. 12:35 ::

Gazdatüntetéseket tartanak Görögországban és Franciaországban

Nem történt áttörés a görög kormány és a tiltakozó gazdák között zajló megbeszélésekben csütörtökre virradóra, és míg a gazdák további útblokádokat terveznek a nap folyamán, a kormány szóvivője leszögezte, hogy Athén nem tervez további intézkedéseket hozni a javukra. Párizsba is traktorosok érkeztek csütörtökön, hogy az EU-Mercosur megállapodás ellen tüntessenek.

Pavlosz Marinakisz görög kormányszóvivő a Mega TV nevű televíziós csatornának azt mondta, a hatóságok nem fogják megengedni "az ország kettévágását".

A gazdák ugyanis bejelentették, hogy csütörtökön blokád alá vonják a Görögország középső részén lévő, az Olimposz és az Ósza hegység között elterülő, szakadékokkal tagolt Tempé-völgyön át húzódó utat. Egy ilyen jellegű úttorlasz komoly fennakadásokat okoz az Athén, illetve az északi régióban fekvő városok, például Szaloniki közötti forgalomban.

A blokádok sorozata már novemberben megkezdődött, és az abban részt vevő több ezer traktoros már több autóutat, illetve határátkelőt bénított meg, jóllehet a karácsonyi ünnepek idejére enyhítettek a zárlaton.

A görög gazdák az állami támogatások elmaradása miatt indították tiltakozásukat. A késlekedést az uniós agrártámogatások kezeléséért és kifizetéséért felelős, azóta megszüntetett ügynökség korrupciós botránya okozza. Mihálisz Hriszohoídisz, a görög állampolgárok védelméért felelős miniszter szeptember elején közölte, hogy legalább 22,6 millió euró értékben fizettek ki jogosulatlanul uniós agrártámogatást olyan gazdáknak és agrárvállalkozásoknak, akik és amelyek hamis adatokat adtak meg földterületeikről és állatállományukról. Az EU csalás elleni hivatala már tavasszal jelezte a visszaéléseket, az ügyet hónapok óta vizsgálják.

A gazdák helyzete tovább romlott az állatállomány soraiban pusztító himlőjárvány miatt, amelyből kifolyólag csaknem félmillió juh és kecske levágására kényszerültek.

Franciaországban a többi között az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése ellen tiltakoznak. Párizsba már a hajnali órákban mintegy száz gazda érkezett traktoron azzal a szándékkal, hogy a főváros ismert látványosságainál tüntessen, jóllehet az ilyen helyeken rendezett megmozdulásokat a francia hatóságok nem engedélyezik.

Bertrand Venteau, Franciaország második legnagyobb mezőgazdasági szakszervezete, a tiltakozást szervező Coordination rurale elnöke az Europe 1 nevű rádiónak adott interjújában hangsúlyozta, a gazdák találkozni akarnak a parlament két házának elnökével is.

"Azért megyünk Párizsba, hogy közelebbről is előadhassuk a követeléseinket azoknak, akiknek a kezében a hatalom van" - jelentette ki José Perez, a Coordination rurale egyik régiós vezetője.

A belügyminisztérium egyelőre 20 traktorról tud Párizs belvárosában, néhány közülük - a tiltás ellenére - a Diadalív, illetve az Eiffel-torony közelében várakozik, a legtöbb járművet azonban a város peremeinél visszafordították.

Annie Genevard mezőgazdasági miniszter szerdán hangsúlyozta, hogy Párizs továbbra is ellenzi az EU-Mercosur megállapodást.

(MTI)